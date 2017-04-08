Астана, 8 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана выдал два постановления — сначала просто на покупку АО «Цеснабанк» АО"Банк Центр Кредит», затем на разрешение АО «Цеснабанк» иметь крупную долю в уставном капитале АО «Банк Центркредит"().

Nb.kz Нацбанк Казахстана

Фактически завершается сделка по покупке части акций Банка Цент Кредит, которую выставил на продажу крупнейший его акционер южнокорейский банк KookminBank Co LTD.

Что представляют сейчас эти банки? Обратимся к их финансовой отчетности.

АО «Банк ЦентрКредит"имеет следующие показатели по данным Казахстанской фондовой биржи :

Суммарная рыночная стоимость акций компании — 26 662,41 млн тенге (4120,4 млн рублей)

Акционеры на 1 апреля2017 году — Kookmin BankCo LTD 41,93%, Байсеитов Бахытбек Рымбекович 35,6%

Рейтинги — Moody's Investors Service B2/негативный (в национально йвалюте валюте), B1. kz (09.03.16), Standard & Poor's B/стабильный/B, kzBB+ (09.02.17)

АО «Цеснабанк» имеет следующие показатели по данным Казахстанской фондовой биржи:

Суммарная рыночная стоимость акций компании — 113 288,18 млн. тенге (24 234,2 млн. рублей)

Акционеры на 1 января2017 года — АО «Единый накопительныйпенсионный фонд» 8,06%, АО «Финансовыйхолдинг Цесна» 60,7%, ТОО «Kinesiokz"5,29%, ТОО «Аппараткз» 5,46%, АО «Управляющаякомпания «Республика» 0,39%

Рейтинги — Standard &Poor's B+/негативный/B, kzBBB — (09.02.17)

Теперь можно представить, какой банк получится в итоге — ведь сейчас Цеснабанк является № 3 по размеру активов, а Банк Центр Кредит №6 по размеру активов. Исходя из финансовых показателей казахстанских банков по статистике Национального банка на 24 марта 2017 года, то можно предположить следующие параметры объединенного банка:

Активы — 3369,1 млрд. тенге (612,6 млрд рублей)

Ссудный портфель — 2465 млрд. тенге (448,2 млрд рублей)

Обязательства — 3104,1 млрд. тенге (564,4 млрд рублей)

Собственный капитал по балансу — 265 млрд. тенге (48,2 млрд рублей)

Данный банк будет иметь устойчивое третье место в стране по финансовым показателям, а если Народный банк и Казкоммерцбанк сольются, то второе.

Причинами слияния двух банков является гораздо более лучшее положение Цеснабанка — у него кредиты с просрочкой платежей составляют 5,38%от ссудного портфеля, а у Банка Центр Кредит 25,21%, ну, а также большая прибыль.

Этот процесс слияния банков начался еще в прошлом году — сначала обанкротился Казинвестбанк, затем начали слияние Народный банк (№1 по активам) и Казкоммерцбанк (№ 2 по активам), потом Capital Bank Kazakhstan (№ 24 по активам) и Tengri Bank (№ 26 по активам), теперь к этому пришли Цеснабанк (№ 3 по активам) и Банк Центр Кредит (№ 6 по активам).

Вполне возможно, что это далеко не последнее слияние и банки еще будут дальше консолидироваться, чтобы выжить. Фактически из 33 действующих банков к концу года в стране наверное останется не больше 25 банков. Иначе банкам фактически не выжить, так как с кредитованием и другими банковскими продуктами становится все хуже, а у государства остается все меньше денег в Национальном фонде для помощи экономике.

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