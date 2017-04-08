Екатеринбург, 8 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Борьба свердловчан за сохранение в Нижнем Тагиле Российской выставки вооружений зашла в тупик. Официальные власти региона не поддерживают народный протест, не говорят с высоких трибун о необходимости возвращения выставки, а наоборот, ведут разговоры о том, как после неё будет использоваться полигон «Старатель», на котором она проводилась с 1999 по 2015 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rae2017 Russia Arms Expo

Напомним, о том, что Свердловская область потеряла выставку Russia Arms Expo, стало известно 24 марта. Именно тогда глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о том, что её переносят в Кубинку (Московская область), где уже проводится форум «Армия».

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Известие о переезде совпало со сменой власти на «Уралвагонзаводе», который все эти годы был организатором выставки. Напомним, в конце декабря 2016 года на нём прочно обосновалась корпорация «Ростех». Слухи о возможном переносе RAE ходили и ранее. Но несмотря на это новость повергла жителей Свердловской области в шок.

Сайт RAE-2017 уже перестал работать. В Нижнем Тагиле активисты начали готовить протестные акции и собирать подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину. К борьбе подключился бывший губернатор Свердловской области, основатель Российской выставки вооружений Эдуард Россель, который сразу однозначно заявил, что она должна остаться на Урале. За сохранение выставки на Урале выступила и Общественная палата России.

При этом действующий свердловский губернатор Евгений Куйвашев почти неделю после известия хранил молчание. Лишь 30 марта пресс-служба распространила его заявление. Из слов Куйвашева следовало, что потеря выставки оказывается может стать благом для Свердловской области и стимулом для реализации новых прорывных инициатив на Урале.

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7 апреля стала известна и реакция полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, который является выходцем с «Уралвагонзавода». Он заявил, что решение, которое Минпромторг принял по выставке, обсуждать некорректно, так как министерство является её заказчиком.

А сегодня, 8 апреля, Куйвашев и Мантуров благополучно договорились о судьбе полигона «Старатель», на котором ранее проходила Российская выставка вооружений. Без загрузки его не оставят. Но Russia Arms Expo там уже не будет.

Таким образом, можно утверждать, что Свердловская область окончательно потеряла Российскую выставку вооружений. Вместо неё региону предлагают демонстрационные показы военной техники ко Дню танкиста, военно-прикладные игры и специализированную выставку по освоению арктического шельфа. Но будет ли это адекватной заменой? Совсем не факт.

Отметим, перенос выставки из Нижнего Тагила Мантуров объяснил необходимостью экономии бюджетных средств. При этом эксперты отмечают, что Russia Arms Expo себя вполне окупала. Бюджет выставки RAE-2015 составил 500 миллионов рублей, из которых 350 миллионов вложил «Уралвагонзавод». При этом объём заключённых контрактов исчисляется десятками миллиардов рублей. Уральцы полагают, что региональные чиновники просто сдали выставку, не стали бороться за её сохранение в Свердловской области.

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Напомним, Российская выставка вооружений была создана в 1999 году в Нижнем Тагиле. Большую роль в её появлении сыграл тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Темпы выставки из года в год нарастали. Самой масштабной стала юбилейная, десятая, которая прошла в 2015 году. RAE-2015 побила рекорды и по формату проведения демонстрационных показов в сочетании с насыщенной деловой программой, и по количеству участников и посетителей. Более 200 российских предприятий оборонной промышленности представили свою продукцию. Смотр военной техники в Нижнем Тагиле посетили более 50 делегаций из различных стран, а количество посетителей превысило 46 тысяч человек.

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Посетивший её в 2015 году председатель правительства России Дмитрий Медведев отмечал, что RAE — это важнейшая площадка, с помощью которой продукция российского ОПК продвигается на внешний и внутренний рынок, а также «генератор очень серьезных контрактов, которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений».

Среди многих экспонатов на выставке в 2015 году были представлены военные автомобили «Торнадо». А гвоздём программы стал танк на платформе «Армата», который 9 мая 2015 года был продемонстрирован на параде в Москве. Этот танк считается самым защищённым в мире.

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«На данный момент уже началась подготовка к XI Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2017, которая пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 9 сентября», — говорится в итоговом релизе выставки RAE-2015. Теперь уже не пройдёт…