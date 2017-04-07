Санкт-Петербург, 7 апреля, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Гражданин России Андрей (Ильяс) Никитин, который после теракта в петербургском метро был объявлен СМИ предполагаемым преступником, затем не был допущен на авиарейс Москва-Оренбург из-за опасений пассажиров, уволен с работы и несколько раз беседовал с полицией, «получил то, чего хотел». По мнению главы Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, муфтия Равиля-Хазрата Панчеева, Никитин был одет вызывающе в европейском городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кадр видео с сайта youtube.com канала Россия 24 Ильяс Никитин

Информацию о принявшем ислам «бородаче» Андрее Никитине, чье фото распространилось уже в день теракта 3 апреля, муфтий почерпнул из СМИ. Напомним, после беседы с петербургской полицией, которая его отпустила без предъявления претензий, дальнобойщик из Башкирии Никитин улетел в Москву, а оттуда планировал вылететь в Оренбург. Но авиакомпания сняла его с борта по просьбе пассажиров, напуганных его внешним видом, на фоне трагичных новостей из Петербурга.

«Пассажиров-то можно понять. Вот это «а вдруг?» срабатывает», — прокомментировал муфтий Панчеев. В ситуации виновата своеобразная манера Никитина одеваться, притягивающая внимание, считает он: долгополое пальто, характерный головной убор.

«Надо, наверное, понимать, если человек попадает в европейский город, как следует одеваться. Не в бороде же вера! Вера абсолютно не в бороде. Если есть в человеке вера, то она в сердце. <…> Наверное, что хотел, то и получил», — сказал муфтий Петербурга, на взгляд которого Никитин выглядел вызывающе, причем «неясно, чего он этим хотел добиться».

«Если хотел показать, что принадлежит исламской религии, это одно, но если это лишь оболочка, а за ней ничего нет?» — задался вопросом муфтий. По его словам, Никитин в одном из своих интервью перепутал высказывание из Хадиса с высказыванием из Корана, и муфтий сразу это заметил.

Читайте ранее в этом сюжете:Подозрения сняты: Дальнобойщик не смог вовремя вылететь в Оренбург

Также Равиль Панчеев заявил, что не встречал в Соборной мечети Акбаржона Джалилова, которого следствие считает преступником, взорвавшим бомбу в петербургском метро. По словам муфтия, можно только догадываться, какие проповедники могли привести молодого человека в ряды террористов.

«Что ему говорили, мы не знаем. Одно могу сказать: я его в мечети не видел ни разу. Через нас проходит очень много народу, но я его не видел. Может, приходил, но в моих глазах его не было. 3 марта он был у себя на родине, что там было, мы не знаем», — сказал муфтий.

Равиль Панчеев не смог прокомментировать задержание 14-ти человек в последние два дня в Петербурге, которых подозревают в пособничестве терроризму и причастности к теракту в метро. «Мечеть открыта на пять молитв, люди приходят, но у них на лбу не написано что они террористы или исповедуют радикальные течения», — добавил муфтий.

Читайте также: Предполагаемых сообщников террориста из метро доставили в суд в Петербурге

При этом неоднократно петербургские мусульмане приходили в Соборную мечеть в поисках совета, когда им за ее стенами пытались проповедовать какой-то «другой» ислам. «Бывало и такое, мы тогда их сажаем за собственные учебные парты. Мы всегда говорим: не слушайте никого, если есть вопросы — приходите к нам», — заявил муфтий.

Напомним, теракт произошел 3 апреля между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. Погибли 13 человек и предполагаемый террорист, выходец из Киргизии, живший в Петербурге, Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.