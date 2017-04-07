Радио REGNUM: первый выпуск за 7 апреля
Москва, 7 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Лукашенко рассказал, о чем он договорился с Путиным по нефти и газу;
- Европарламент обеспокоился судьбой геев в Чечне;
- На Украине готовят заочное расследование в отношении Аксенова;
- В рамках дела по теракту в метро Петербурга задержаны 8 человек;
- Оппозиция просит Путина отменить денежный ценз для кандидатов в губернаторы;
- Марий Эл: Путин нашел замену Маркелову.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/270