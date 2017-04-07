Курильск, Сахалинская область, 7 апреля, 2017, 04:16 — ИА Регнум.



ИА Sakh.com Прилавки магазинов на Итурупе

Тяжелые льды препятствуют доставке продовольствия и других важных грузов на курильский Итуруп, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Последний груз продовольствия был доставлен на Итуруп три недели назад теплоходом «Семен Дежнев». Он доставил 4 двадцатифутовых, 3 пятитонных и 36 трехтонных контейнеров с продуктами питания. Еще один теплоход, «Игорь Фархутдинов», так и не смог подойти к острову — помешали ледяные торосы.

«В данный момент на Итурупе нет куриных яиц, а впереди Пасха, нет кефира, ряженки, нет свежих овощей и фруктов. Речь не идет о полноценной продуктовой блокаде — торговые предприятия имеют определенный запас продуктов. Но с подходом тяжелых льдов единственным средством доставки продуктов остается авиация», — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

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Местные предприниматели, по данным СМИ, очень стараются обновлять и пополнять ассортимент продукции, но доставка авиатранспортом имеет свои особенности: ограничения по весу, например, нелетная погода, что не редкость в данном районе. Но главный «бич» авиадоставки — стоимость. Она очень дорогая. И далеко не все жители Итурупа могут позволить себе купить помидоры по 500−600 рублей за кг, виноград по 700 рублей, а зеленый лук по просто астрономической цене — 1 600 рублей за килограмм.

Районным властям удалось решить с областным правительством вопрос об увеличении объемов перевозимых авиатранспортом грузов для Итурупа. На сегодняшний день существует потребность в доставке 750 кг продуктов каждым рейсом самолета.

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Между тем, «свет в конце тоннеля» в решении одной из ключевых проблем Сахалинской области — транспортной доступности — кажется, забрезжил. Госкомпания КБ «Вымпел» (Нижний Новгород) выиграла тендер на разработку проектной документации для постройки паромов ледового класса для паромной переправы Ванино — Холмск. «Строительством паромов займется АО «Амурский судостроительный завод», входящий в объединенную судостроительную корпорацию».

Цена проектирования — 306,8 млн рублей. Паромы усиленного ледового класса проекта CNF11CPD ЗАО «Морское инженерное бюро — дизайн СПб», Санкт-Петербург, имеют три грузовых палубы, вместимостью 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых и 28 легковых автомобилей, а также берут на борт до 150 пассажиров.

Скорость такого судна при толщине льда в 1 метр составляет три узла. В условиях тяжелой ледовой обстановки такой паром преодолеет путь от порта Ванино до порта Холмск за сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в советские годы на линии Ванино — Холмск курсировало 10 паромов класса «Сахалин"-9 грузопассажирских, один паром пассажиров не брал и перевозил только опасные грузы. Паромы строились на верфи Калининграда специально под технические условия паромной переправы. Сама переправа была построена в 1973 году. Изначально идея связать материк и Сахалин родилась еще в 50-х годах прошлого века. Тоннель под Татарским проливом начали строить при Сталине, сделали несколько шахт, но начать горизонтальную выемку не успели — Сталин умер, работавших на стройке заключенных ГУЛАГа освободили по амнистии, невероятно дорогую стройку остановили. Позже появилась идея связать Сахалин с материком мостом. Не смотря на чудовищную дороговизну проекта, он по сей день будоражит некоторые горячие головы. Одним из противников проекта выступил губернатор Сахалина Олег Кожемяко, предложивший «спуститься с небес на землю и посчитать для начала возможности бюджета», а также — построить нормальные суда, паромы, способные решить проблему транспортной доступности Сахалина быстрее и качественнее.