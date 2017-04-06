Махачкала, 6 апреля, 2017, 20:04 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

В Дагестане протестующих дальнобойщиков попросили не выходить за рамки правового поля. На встречах с водителями представители органов власти региона порекомендовали обращаться для решения своих проблем в соответствующие структуры, заявил ИА REGNUM 6 апреля секретарь Совета безопасности Дагестана Абулмуслим Абулмуслимов.

По его словам, руководство республики держит ситуацию под контролем, сам протест на общую ситуацию в регионе никак не повлиял. «Протестная акция не оказывает существенного влияния на стабильность в Дагестане. За время акций протеста движение транспорта не прекращалось, заторов, фактов перекрытия трасс не наблюдалось. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по недопущению нарушения общественного порядка», — заявил Абулмуслимов.

Кроме того, он отметил, что ряд СМИ пытаются нагнетать обстановку вокруг этого протеста, выдавая недостоверную информацию. «Некоторые издания сообщали, что протестующие разогнаны полицией, использовали формулировки «гражданская война», «вооруженный конфликт» и так далее. Это все не соответствует действительности. Фото и видеоматериалы эти являются единичными и не отражают общую ситуацию», — сообщил секретарь Совбеза.

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В Дагестане дальнобойщики собирают подписи за отмену «Платона»

Напомним, с 27 марта в Дагестане протестуют дальнобойщики. Они разрозненными группами собираются в Хасавюрте, Левашинском и Карабудахкентском районе. Протестующие требуют полной отмены системы «Платон» и снижения акцизов на топливо. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, комментируя ситуацию, заявил, что власти республики готовы выслушать протестующих и выполнить их требования в рамках своих полномочий.