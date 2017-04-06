Москва, 6 апреля, 2017, 17:39 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверяет информацию о массовых задержаниях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. В ближайшее время она направит запрос в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Чечни с просьбой о предоставлении данных по фактам похищения жителей региона.

Ранее Москалькова делала такой запрос в МВД республики. По словам российского омбудсмена, ей пришел ответ, что с 1 января по 1 апреля 2017 года ни одного обращения о пропаже людей на территории Чечни не было. Как отметила уполномоченный по правам человека, не поступало обращений об исчезновении людей и к чеченскому правозащитнику.

«Сейчас мною сделаны запросы к прокурору республики, сегодня я направлю запрос в Генеральную прокуратуру, были ли обращения о похищении людей на территории Чечни, потому что так не бывает, чтобы не было ни одной фамилии, обстоятельств, дат похищений», — сообщила Москалькова журналистам.

При этом она отметила серьезность своих намерений по установлению истинной ситуации в Чечне в связи с публикациями в СМИ о притеснениях представителей секс-меньшинств. По ее словам, для уполномоченного по правам человека «не имеет значения расовая принадлежность, пол, наклонности, религиозные убеждения», так как «похищение человека является преступлением».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 апреля, на пленарной сессии в Страсбурге генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд высказал озабоченность в связи с сообщениями в СМИ о притеснении представителей секс-меньшинств в Чечне. Он призвал уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову изучить ситуацию, связанную с нарушением прав представителей ЛГБТ-сообщества в республике.

В письме, размещенном на сайте Совета Европы, говорится: «Учитывая серьезность этих заявлений, я уверен, что вы изучите их с должным вниманием». При этом глава организации призвал Москалькову как можно скорее проинформировать его о результатах расследования по этому вопросу.

Напомним, информацию о массовых задержаниях гомосексуалистов в Чечне опубликовала «Новая газета». В статье также говорилось о трех подтвержденных убийствах. Эти сообщения опроверг пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Он заявил, что в республике нет лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, а поэтому нельзя притеснять тех, кого нет.