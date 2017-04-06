Москва, 6 апреля, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) потеряла еще одну позицию, опустившись на 61-е место. В активе подопечных Станислава Черчесова на данный момент 561 очко. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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На первом месте таблицы расположилась сборная Бразилии, в активе которой 1661 очко. На втором месте — команда Аргентины (1603 очка), замыкает тройку лидеров — сборная Германии (1464 очка).

Напомним, в прошлой версии рейтинга российская национальная команда занимала 60-ю строчку. В марте текущего года подопечные Станислава Черчесова провели два товарищеских матча, один из которых проиграли — Кот-д'Ивуару со счетом 0:2, а второй сыграли вничью — 3:3 с командой Бельгии.

Рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА) составляется с 1993 года. В нём учитываются результаты национальных сборных в течение последних четырёх лет.

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