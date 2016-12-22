Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА ещё на одну позицию

Цюрих, Швейцария, , 13:24 — REGNUM Российская футбольная сборная в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) потеряла ещё одну позицию, опустившись на 56-е место. В активе команды сейчас 592 очка. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

На первом месте таблицы — сборная Аргентины, в активе которой 1634 очка, на втором месте Бразилия (1544 очка), на третьем — Германия (1433 очка). Ранее Россия занимала 55-е место, и теперь её результат — самый низкий за всю историю сборной.

Напомним, рейтинг ФИФА составляется с 1993 года. В нём учитываются результаты национальных сборных в течение последних четырёх лет.

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