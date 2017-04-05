Хабаровск, 5 апреля, 2017, 08:07 — ИА Регнум.



Ольга Демиденко В прилегающем к парку лесу следы воскресных пикников

В Хабаровском крае зафиксировано 59 термических аномалий. Многочисленные очаги возгораний в лесах и палы сухой травы создают в регионе угрозу возникновения масштабных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Полный запрет на сжигание сухой травы ввёл губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе совещания с министерствами и ведомствами, отвечающими за пожарную безопасность в регионе.

Из 59 возгораний, зарегистрированных на сегодняшний день в Хабаровском крае, 47 — от палов сухой травы. Еще 7 — так называемые отжиги, которые проводят специалисты, чтобы защитить территории от пожаров. 5 участков расположены в труднодоступных зонах, увидеть их можно только из космоса.

Между тем, причиной пожаров все чаще становятся детские шалости и «безобидные» развлечения взрослых. В Свободном порту Ванино скучающие дети регулярно поджигают сухую траву в местном парке.

«Это невозможно проконтролировать. Летом, я надеюсь, мы установим в парке административное здание, сделаем видеонаблюдение. Тогда сможем помешать и детям, и взрослым устраивать в парке пожарища. Пока это невозможно. Парк большой. Сразу за парком начинается лес. Едва ли не ежедневно туда выезжают пожарные машины, успевают потушить очаги возгораний. Но такая безответственность людей просто поражает», — считает местный депутат, руководитель экологической организации «Побережье» Анжела Брянкина.

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«С сегодняшнего дня мы вводим полный запрет на все виды профилактического отжига. Сельхозпалы запрещены федеральным законодательством. Остается только человеческий фактор. Призываем граждан не усугублять ситуацию и осознавать меру ответственности», — предупредил Вячеслав Шпорт

Главам муниципальных образований поручено максимально усилить контроль за ситуацией. На сегодняшний день в регионе уже было зафиксировано два лесных пожара, которые удалось оперативно ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары давно стали одной из ключевых угроз для экономики Хабаровского края, здоровья и безопасности жителей. На протяжении десятилетий регион терпит колоссальные убытки от огня, охватывающего гигантские лесные массивы, уничтожающий населенные пункты. Так, в результате одного из самых сильных пожаров в 1976 году был полностью стёрт с лица земли поселок Токи в Ванинском районе.