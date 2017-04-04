Москва, 5 апреля, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Терроризм является одним из самых жутких преступлений — это способ разрушать целые государства. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по словам которого в отношении людей, которые совершают такие преступления, можно принимать решение о смертной казни.

Юлия Карнаева ИА REGNUM К метро в Петербурге продолжают приходить люди с цветами

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«В мире было три главные опасности: бедность, болезни и плохая экология. Но за последние годы в эту тройку ворвался терроризм. Это способ решать политические вопросы, запугивать граждан, разрушать целые государства, это одно из самых жутких преступлений. Я давно выступал и согласен с теми, кто предлагает вернуть несколько преступлений, за которые неминуемо наступит смертная казнь. И считаю, что тут скорее будет милосердно к обществу, нежели к тем мерзавцам, которые готовят эти преступления», — уверен депутат ГД РФ.

«Одновременно надо понимать, что против нас ведётся война, — добавил Геннадий Зюганов. — Террористические группы готовятся: он не один, его кто-то зомбировал, его привели, даже прошёл через детекторы, которые должны определить, тем боле две бомбы пронёс. На мой взгляд, спокойно можно принимать решение о смертной казни тех, кто занимается такого рода жуткими и страшными преступлениями».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга был совершён теракт, в результате которого погибли 14 человек, около 50 были ранены.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не исключает, что заказчики взрыва в Санкт-Петербурге стремятся бросить вызов президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, уже год в Госдуме лежит, но не рассматривается законопроект о введении смертной казни для организаторов терактов и их пособников.

«Мы продолжим настаивать на высшей мере для тех, чьи действия ведут к гибели десятков людей», — указал Миронов.