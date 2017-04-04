Чебоксары, 4 апреля, 2017, 16:48 — ИА Регнум.

В Чувашии продолжают разбираться в ценах на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО), которые закономерно выросли после запуска нового «мусорного» полигона и ростах цен за утилизацию отходов. Заинтересованные стороны продолжают жаловаться друг на друга. Перевозчики жалуются на «мусорного» монополиста с высокими ценами за утилизацию и захоронение мусора, из-за чего сами были вынуждены поднимать тарифы за сбор и вывоз ТБО. На перевозчиков жалуются управляющие компании, прося правительство унять тарифные аппетиты за мусорно-транспортные услуги. Правительство в ответ строчит рекомендательные письма, навязывая свою калькуляцию затрат, и жалуется на перевозчиков в УФАС. Антимонопольщики после получения вороха жалоб начали проверку, обещая в случае выявления нарушения придать делу максимально публичную огласку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пресс-конференция в УФАС

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Сегодня, 4 апреля, УФАС Чувашии собрало журналистов, чтобы прояснить позицию ведомства по данному резонансному делу и объясниться. Видимо, теперь публично все прояснять и объясняться за всех придётся именно антимонопольщикам, так как другие заинтересованные стороны предпочитают закулисно жаловаться и использовать эпистолярный формат.

На пресс-конференции замруководителя регионального управления ФАС Валерий Котеев сообщил, что в марте 2017 года в ведомство «поступил ряд обращений от коммерческих организаций о необоснованном повышении цен на сбор и вывоз ТБО в городе Чебоксары». Также поступило обращение от Государственной службы по конкурентной политике и тарифам Чувашии «о признаках сговора на рынке сбора и вывоза ТБО в городе Чебоксары в связи с установлением предприятиями единой цены в размере 500 рублей» (за 1 куб/м).

«Каких-либо доказательств фактов сговора, кроме установления единого тарифа, Госслужба, к сожалению, не представила. Исходя из этого, поскольку единая цена не является достаточным доказательством наличия фактов сговора, управлением ведётся сбор дополнительной информации, в том числе путём запроса сведений из правоохранительных органов, если у них есть такая информация», — пояснил Валерий Котеев.

Под антимонопольное законодательство подпадают три хозяйствующих субъекта. УФАС в ходе проведённого ранее анализа рынка сбора и вывоза ТБО в Чебоксарах и Новочебоксарске установила «коллективное доминирование» ОАО «Спецавтохозяйство», ООО «Спецавтохозяйство» и ООО «Чистый город». По данным ведомства, доля данных предприятий на рынке сбора и вывоза мусора превышает 60%.

«В настоящее время проводится проверка обоснованности повышения со стороны указанных хозяйствующих субъектов. При выявлении признаков нарушений антимонопольного законодательства управлением будет решён вопрос о возбуждении дела по признакам ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции в части установления монопольно высокой цены», — сказал замруководителя УФАС.

Если хозсубъекты нарушили антимонопольный закон, то итогом станет выдача предписания «о перерасчёте цены». «Что касается обоснования цены, то должен быть баланс. Если мы в итоге сделаем такую цену, что предприятие «загнётся», уйдёт в процедуру банкротства, то появится ли конкурент с более низкой ценой? Вопрос доминирования как раз состоит в том, что нет конкуренции. Это плохо. Когда есть конкуренция, тогда — есть такое высокое словосочетание — «невидимая рука рынка» регулирует эту цену. Но на данный момент такой конкуренции нет», — подчеркнул заместитель руководителя Чувашского УФАС.

Было отмечено, что в ходе проверки «будет принята во внимание» работа, проведённая Госслужбой по тарифам. «Думаю, что объединим наши усилия в выявлении истины», — заверили в ведомстве. И подчеркнули, что «проверку, исходя из общественного резонанса, будем проводить открыто», и «всех будем приглашать по возможности на заседания, если будет возбуждено дело»: «Чтобы доводы каждой стороны были понятны и общественности».

Отметим, что тариф на сбор и вывоз мусора не является регулируемым. Поэтому Валерий Котеев ещё раз предупредил Госслужбу по тарифам о незаконности «каких-либо рекомендаций» по цене за сбор и вывоз ТБО.

«Установление цен тарифным регулятором, а также направление каких-либо рекомендаций по их размеру невозможно. 27 марта Чувашское УФАС России выдало Госслужбе по конкурентной политике и тарифам Чувашской Республики предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения ч.1 ст.15 закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной власти, ИА REGNUM). Именно потому, что данный тариф не является регулируемым государством. Выдача каких-либо рекомендаций, иногда приписок хозяйствующим субъектам со стороны государственных органов является нарушением», — вынужден был публично напомнить Валерий Котеев о законе своим коллегам из органов власти.

Напомним, 27 марта УФАС выдало региональной Госслужбе по тарифам предупреждение о прекращении до 25 апреля действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции: они выразились «в необоснованном вмешательстве в установлении» цены по сбору и вывозу ТБО. Согласно предупреждению, Госслужбе необходимо отозвать письма, направленные управляющим компаниям, о цене по сбору и вывозу мусора в размере 340 рублей за 1 куб. метр. А также удалить подобную информацию с официального сайта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в феврале 2017 года, когда вступили в силу резко увеличившиеся тарифы на сбор и вывоз ТБО в связи с запуском нового полигона, перевозчики синхронно и единогласно более чем вдвое увеличили плату за услуги. По их расчётам, безубыточная работа возможно при цене не менее 500 рублей за 1 куб/м. Выяснилось также, что и в самих органах власти — такое финансовое многообразие и вариации расчётов по стоимости услуги, что запутаться могут специалисты. После этого скандала были опубликованы расчёты Госслужбы по тарифам, которая заявила, что стоимость услуг в размере 340 рублей за 1 куб. метр «является достаточной» для оказания АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство» «безубыточной деятельности по сбору, вывозу и утилизации» бытового мусора.

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