Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Следственный комитет России официально подтвердил, что взрыв в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1 апреля 1995 года рождения.

ИА REGNUM У станции метро «Сенная площадь» после взрыва

Ранее СМИ сообщили, что именно Джалилов — выходец из Киргизии, гражданин РФ, проживавший в Петербурге и работавший поваром суши-бара — привел в действие взрывное устройство, закрепленное на теле.

Следствие подтвердило, что Джалилов заложил и вторую бомбу, которую вовремя удалось обезвредить.

«Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство», — говорится в официальном сообщении СКР.

Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения позволили следствию сделать вывод, что человек, совершивший теракт в вагоне метро, ранее оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания».

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Как сообщалось, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство. Террористический акт произошел на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек, ранения и травмы получили свыше 50 граждан.

Второе самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь Восстания», было своевременно обезврежено взрывотехниками ОМОН Росгвардии.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «террористический акт» УК РФ. Разыскиваются возможные сообщники исполнителя теракта.