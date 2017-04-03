Волгоград, 4 апреля, 2017, 01:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области четверо детей были вынуждены терпеть побои от горе-родителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 4 апреля, в жестоком обращении с несовершеннолетними заподозрили жителя Николаевского района области.

Иван Горохов. Запил

На нерадивого сожителя пожаловалась местная жительница. Заявления от нее сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних начали поступать месяц назад. По словам многодетной матери, мужчина злоупотребляет спиртными напитками и систематически наносит побои двоим своим падчерицам, 14 и 15 лет, и своим кровным сыновьям, четырех и восьми лет.

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Как выяснили стражи порядка, руку на детей мужчина поднимал неоднократно с октября 2016 года. Телесные повреждения своим сыновьям и падчерицам он наносил, будучи нетрезвым. Опасаясь гнева отца, дети были часто вынуждены уходить из дома и жить у родственницы. Сам же горе-родитель не работал и жил на пособия, которые предназначались детям. Деньги он тратил на спиртное и личные нужды.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних мужчина попал под уголовное преследование. Ему не только грозит тюремный срок, но и лишение родительских прав. Соответствующее ходатайство полицейские направили в комиссию по делам несовершеннолетних и в органы опеки.

Как сообщало ИА REGNUM, факт жестокого обращения с детьми со стороны отца был выявлен и в декабре 2016 года. 38-летний житель села в Дубовском районе также систематически подвергал побоям пятерых мальчиков. Сыновей, самому старшему из которых 11 лет, а младшему только два года, мужчина бил за малейшую провинность. Причем не только руками, но и ногами, ремнем, шваброй, а также ставил в угол на колени на весь день. За решеткой горе-отец может оказаться на срок до трех лет.