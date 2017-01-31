Вторник, 31 Января 2017 года
07:04:21 МСК

Под Волгоградом многодетная мать променяла детей на спиртное

Происшествия
Двух детей горе-родительница уже лишилась
Пустая тара Пустая тара

Ленинский район, Волгоградская область, 31 января 2017, 00:42 — REGNUM  В Волгоградской области многодетная мать не кормила трех своих детей и не заботилась о них. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ 31 января, факт неисполнения родительских обязанностей был выявлен сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела в ленинском районе.

Трое детей, самому старшему из которых три года, а самому младшему всего шесть месяцев, 28-летняя женщина часто и на долгое время оставляла без присмотра. Пока ее супруг зарабатывал деньги в столице, горе-мать злоупотребляла спиртным, вела аморальный образ жизни, устраивала застолья. Сыновья ее никоим образом не интересовали. Детей, как могли, кормили соседи.

Также по теме: Под Волгоградом молодая мать била и морила голодом маленького ребёнка

Под Волгоградом отец ремнём вбивал грамоту четырехлетнему сыну

Дома, где проживала семья, царила полная антисанитария. Здесь не было элементарных гигиенических принадлежностей, дети ходили грязными, в рваной одежде. У врача-педиатра дети не наблюдались. Поставить их на учет мать так и не удосужилась. А когда сыновья болели, женщина их даже не лечила.

За последние два месяца в отношении горе-родительницы уже были составлены два административных протокола, однако на путь исправления она не встала. Теперь перед законом за безучастное отношение к своим детям женщине придется ответить уже по статье Уголовного кодекса — 156 УК РФ.

Читайте также: Трое детей под Волгоградом живут в грязи с пауками и тараканами

В настоящее время все трое детей находятся с отцом. В отношении их матери собран материал на лишение родительских прав. Причем, как уточнили в правоохранительном ведомстве, оно будет не первым. Ранее у многодетной матери уже забрали двух старших детей, которые в настоящее время проживают с опекунами.

Это далеко не единичный случай. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошло года жительница Палласовского района регулярно била своего полуторагодовалого сына. За жестокое отношение к ребенку 25-летняя женщина попала под уголовную ответственность. Немытые, босые и голодные ходили дети и у многодетной матери из Волгограда. Жила семья в частном доме с разбитыми окнами, повсюду грязь и разбросанный мусор. В итоге судебные приставы забрали пятерых детей у безответственной родительницы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде у горе-матери забрали пятерых детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Дмитрий Буянов«Больше бургеров — больше демократии!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
30.01.17
Бывшие белорусские оппозиционеры симпатизируют Русскому миру
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Общество
NB!
30.01.17
Назарбаев объявил начало «третьей модернизации» в Казахстане
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«Мы последние белые, Европа сдалась» — Жириновский о мигрантах
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
ещё главное