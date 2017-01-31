Под Волгоградом многодетная мать променяла детей на спиртное

Ленинский район, Волгоградская область, , 00:42 — REGNUM В Волгоградской области многодетная мать не кормила трех своих детей и не заботилась о них. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ 31 января, факт неисполнения родительских обязанностей был выявлен сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела в ленинском районе.

Трое детей, самому старшему из которых три года, а самому младшему всего шесть месяцев, 28-летняя женщина часто и на долгое время оставляла без присмотра. Пока ее супруг зарабатывал деньги в столице, горе-мать злоупотребляла спиртным, вела аморальный образ жизни, устраивала застолья. Сыновья ее никоим образом не интересовали. Детей, как могли, кормили соседи.

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Дома, где проживала семья, царила полная антисанитария. Здесь не было элементарных гигиенических принадлежностей, дети ходили грязными, в рваной одежде. У врача-педиатра дети не наблюдались. Поставить их на учет мать так и не удосужилась. А когда сыновья болели, женщина их даже не лечила.

За последние два месяца в отношении горе-родительницы уже были составлены два административных протокола, однако на путь исправления она не встала. Теперь перед законом за безучастное отношение к своим детям женщине придется ответить уже по статье Уголовного кодекса — 156 УК РФ.

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В настоящее время все трое детей находятся с отцом. В отношении их матери собран материал на лишение родительских прав. Причем, как уточнили в правоохранительном ведомстве, оно будет не первым. Ранее у многодетной матери уже забрали двух старших детей, которые в настоящее время проживают с опекунами.

Это далеко не единичный случай. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошло года жительница Палласовского района регулярно била своего полуторагодовалого сына. За жестокое отношение к ребенку 25-летняя женщина попала под уголовную ответственность. Немытые, босые и голодные ходили дети и у многодетной матери из Волгограда. Жила семья в частном доме с разбитыми окнами, повсюду грязь и разбросанный мусор. В итоге судебные приставы забрали пятерых детей у безответственной родительницы.

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