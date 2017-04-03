Баку, 3 апреля, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В отношениях между Казахстаном и Азербайджаном есть ряд немаловажных проблем: низкий товарооборот, нереализованный резерв торгово-экономических связей и нераскрытый потенциал транспортно-транзитной системы двух стран. Однако все эти проблемы решаемы. Таков краткий итог официального визита Нурсултана Назарбаева в Азербайджан и его встречи с Ильхамом Алиевым.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев

Напомним, президент Казахстана прилетел в Баку 2 апреля. Официальная часть встречи началась с церемонии возложения цветов к вечному огню на Аллее Шахидов и возложения венка к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Затем в резиденции президента Азербайджана «Загульба» прошла официальная церемония встречи, после которой начались переговоры в узком составе.

После их завершения оба президента дали короткую пресс-конференцию для СМИ.

Открывая брифинг, президент Казахстана заявил, что в ходе встречи был обсужден весь спектр вопросов.

«Основным стержнем наших взаимоотношений остается торговля, обеспечивающая возможности для развития других направлений взаимодействия. Сегодняшняя встреча выявила необходимость увеличения товарооборота, поскольку существующий объем в размере 140 млн долларов (7,8 млрд руб.) не отвечает нашим интересам», — заявил Назарбаев.

Как сообщает пресс-служба казахстанского президента, глава государства обратил особое внимание на нереализованный резерв двусторонних торгово-экономических связей.

«Наши страны должны использовать его для дальнейшего наращивания двусторонней торговли. Казахстан готов поставлять в Азербайджан металлургическую продукцию, уже экспортируемые локомотивы. Только объем овощной продукции из Азербайджана за один год вырос в 12 раз. С учетом согласованных действий в ближайшее время мы можем увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов (28 млрд руб.)», — подчеркнул глава Казахстана.

Он также затронул вопросы развития транспортно-транзитной сферы двух стран. В частности, Назарбаев напомнил, что в Казахстане имеется железная дорога от китайской границы до Каспийского мора, протяженностью 2000 километров, а также автомобильная дорога «Западная Европа-Западный Китай», по которой отправляются грузы из Китая в Европу через Каспийское море и Кавказ. По словам Назарбаева, Азербайджан не должен пренебрегать возможностью использовать эти транзитные направления.

Отметим, что буквально на днях Казахстан открыл новый путь для отправки грузов в Азербайджан. Если ранее транзитные перевозки осуществлялись через порт Актау, который отличается неблагоприятными погодными условиями, отрицательно влияющими на рентабельность, то теперь поставки грузов будут идти через порт Курык. Как сообщила 28 марта пресс-служба ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», первый груз из порта Курык прибыл в Бакинский международный морской торговый порт 24 марта. Порт Курык общей площадью 40 гектар расположен на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), что имеет большое значение для обработки возрастающего объема грузов на данном направлении. Проектная мощность комплекса составляет 5,1 миллионов тонн грузов в год. Стоимость проекта 32,1 миллиарда тенге (около 6 млрд руб.).

Помимо транспортно-логистических вопросов в ходе встречи двух президентов обсуждалось и сотрудничество в сфере энергетики. В частности, казахстанский лидер высказал заинтересованность в поставках нефти через территорию Азербайджана.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года казахстанские власти после запуска месторождения Кашаган возобновили переговоры с Азербайджаном по созданию Казахстанской каспийской системы транспортировки нефти (ККСТ).

ККСТ включает в себя строительство нефтепровода «Ескене-Курык» и создание Транскаспийской системы Курык-Баку. Транскаспийская система будет состоять из нефтесливных терминалов на казахстанском побережье Каспийского моря, танкеров и судов, нефтеналивных терминалов на азербайджанском побережье Каспийского моря и соединительных сооружений до системы «Баку-Тбилиси-Джейхан». Планировалось, что ККСТ обеспечит на начальном этапе транспортировку 500 тысяч баррелей нефти в сутки или же 23 млн тонн нефти в год с последующим увеличением до 1,2 миллиона баррелей в сутки или же 56 млн тонн в год.

«Мы заинтересованы в обеспечении бесперебойной доставки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, в том числе и через территорию Азербайджана. При запуске крупных проектов в Казахстане мы стараемся создать условия для локализации производства оборудования или другой продукции. В этой связи мы обсудили возможности создания совместных промышленных предприятий в тех сферах, где стороны имеют опыт и наработки», — отметил Назарбаев на брифинге.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев пообещал Ильхаму Алиеву, что Казахстан, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сосредоточит свое внимание на имеющихся региональных проблемах, в том числе и на азербайджанско-армянском конфликте.

«Относительно азербайджанско-армянского конфликта наша страна придерживается договоренностей, достигнутых в рамках принятых ООН резолюций. Казахстан поддерживает добрые отношения со всеми странами и всегда призывает к мирному регулированию конфликтов», — отметил глава Казахстана.

Назарбаев также пригласил Алиева принять участие в качестве почетного гостя в Саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 8−9 июня 2017 года, и посетить международную выставку EXPO-2017, которая откроется в столице Казахстана 10 июня.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего гостя за визит, отметив, что проведенные переговоры и пакет подписанных документов являются свидетельством прочных отношений между странами.

«Принято решение о проведении в ближайшее время заседания межведомственной правительственной комиссии. Будут обсуждены экспортные позиции наших стран, которые позволят увеличить двусторонний товарооборот. Радует увеличение инвестиций со стороны Азербайджана в экономику Казахстана и наоборот. Это представляет большой интерес для обеих сторон», — подчеркнул Алиев.

Отметим, в рамках официального визита Назарбаева в Азербайджан были подписаны: протокол между правительством Казахстана и Азербайджана о внесении изменений и дополнений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года; программа сотрудничества между министерствами иностранных дел обеих стран на 2017−2018 годы; межправительственные соглашения о международном автомобильном сообщении и в области карантина и защиты растений; соглашение о стратегическом сотрудничестве между национальными железнодорожными компаниями в области логистики и железнодорожного транспортного машиностроения; совместная декларация Нурсултана Назарбаева и Ильхама Алиева.