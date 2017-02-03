Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан

Астана, , 18:28 — REGNUM После запуска казахстанского нефтяного месторождения Кашаган и его выхода на коммерческую мощность казахстанские власти вспомнили про перспективный, но так и нереализованный проект по транспортировке нефти через Каспийское море и территорию Азербайджана на международные рынки посредством системы «Баку-Тбилиси-Джейхан».

Как сообщает журнал Nefte Compass со ссылкой на свои источники, официальные лица Казахстана возобновили переговоры по поводу создания Казахстанской каспийской системы транспортировки (ККСТ) нефти.

«Очевидно, что страна будет нуждаться в дополнительных мощностях, и ККСТ возвращается на повестку дня в связи с ростом оптимизма по поводу будущего экспорта нефти в связи с началом добычи на гигантском месторождении нефти Кашаган и принятием окончательного инвестиционного решения по поводу проекта расширения месторождения Тенгиз», — говорится в публикации Nefte Compass.

В статье также отмечается, что имеющиеся на сегодняшний день в стране трубопроводы имеют достаточную пропускную способность для обеспечения экспорта нефти из Казахстана в нынешних объемах, но при наращивании нефтедобычи их может оказаться недостаточно. Поэтому было решено вернуться к идее строительства ККСТ.

Напомним, проект ККСТ появился после того, как 16 июня 2008 года Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев подписали Договор по содействию и поддержке транспортировки нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербайджанской Республики на международные рынки посредством системы «Баку-Тбилиси-Джейхан». Следует также отметить, что основы этого договора были заложены в основном многостороннем соглашении (ОМС) о международном транспорте по развитию коридора «Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА)», направленном на развитие сотрудничества Казахстана в области транспортной политики со странами кавказского региона.

Как ранее сообщала национальная нефтегазовая компания Казахстана «Казмунайгаз», ККСТ включает в себя строительство нефтепровода «Ескене-Курык» и создание Транскаспийской системы Курык-Баку. При этом отмечалось, что Транскаспийская система будет состоять из нефтесливных терминалов на казахстанском побережье Каспийского моря, танкеров и судов, нефтеналивных терминалов на азербайджанском побережье Каспийского моря и соединительных сооружений до системы «Баку-Тбилиси-Джейхан». Планировалось, что ККСТ обеспечит на начальном этапе транспортировку 500 тысяч баррелей нефти в сутки или же 23 млн тонн нефти в год с последующим увеличением до 1,2 миллиона баррелей в сутки или же 56 млн тонн в год.

Первоначальная стоимость объектов Транскаспийской системы на 1 этапе по расчетам тех лет должна была составить порядка 1,8 млрд долларов (110,3 млрд руб), в том числе стоимость терминала в поселке Курык — около 600 млн долларов (36,7 млрд руб.), строительство судов — около 500 млн долларов (30,6 млрд руб.), строительство терминала и соединительного трубопровода на территории Азербайджана — около 700 млн долларов (42,9 млрд руб.).

Сообщалось также, что при транскаспийских перевозках будут использоваться танкеры большого дедвейта — до 63 тыс. тонн. В связи с чем требовалось строительство 7 крупнотоннажных танкеров.

Планировалось, что по системе ККСТ казахстанская нефть будет транспортироваться до порта Баку, а затем уходить на международные рынки по трем экспортным нефтепроводам Азербайджана — Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса и Баку-Новороссийск или посредством других нефтетранспортных систем, расположенных на территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Отмечалось также, что присутствие Казахстана в нефтетранспортных активах Грузии и Азербайджана позволит создать современную и надежную систему транспортировки казахстанской нефти по Транскавказскому транспортному коридору, основанную на недискриминационных принципах равного доступа, при конкурентоспособном и транспарентном тарифе, что соответствует основным положениям Энергетической Хартии.

Однако 14 октября 2014 года стало известно, что правительство Казахстана начало прорабатывать варианты экспорта нефти через Китай и Иран на случай дальнейшего ужесточения санкций против России.

«Текущая ситуация предполагает, что антироссийские санкции не коснутся блокирования поставки нефти и газа в Евросоюз из России, в том числе казахстанской нефти через трубопроводы России. Вместе с тем прорабатываются вопросы диверсификации экспорта нефти, наиболее потенциальным крупным рынком сбыта казахстанской нефти является Китай. Другой альтернативой является вариант с Ираном», — прокомментировали тогда в министерстве нацэкономики.

23 октября 2014 года правительство республики приняло решение приостановить создание Казахстанской Каспийской системы транспортировки нефти не только из-за поисков альтернативных маршрутов, но и из-за переноса сроков реализации второй фазы освоения месторождения Кашаган.

Напомним, казахстанское месторождение Кашаган было открыто в 2000 году. Геологические запасы месторождения официально оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. Добыча нефти на Кашагане началась в сентябре 2013 года. Но была остановлена уже через две недели из-за утечки газа. 28 сентября 2016 года после полной замены газопровода и нефтепровода добыча на месторождении была возобновлена. 7 декабря 2016 года состоялось официальное открытие Кашагана, участие в котором принял президент республики Нурсултан Назарбаев. Как сообщили тогда в министерстве энергетики страны, на 1 ноября 2016 года добыча на Кашагане вышла на коммерческий уровень — более 75 тысяч баррелей нефти в сутки. При этом в ведомстве уточнили, что на месторождении проводятся работы с целью наращивания уровня добычи и его стабилизации на уровне 180 тысяч баррелей в сутки.

Отметим также, что 12 декабря 2016 года премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что республика присоединилась к соглашению Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по снижению объемов нефтедобычи. Как в свою очередь пояснил министр энергетики Канат Бозумбаев, Казахстан подтвердил снижение на 20 тыс. баррелей в сутки и обязался держать уровень нефтедобычи в последующие полгода на уровне 1,68 млн баррелей в сутки.

Министр также отметил, что снижение на 20 тысяч баррелей будет достигнуто за счет сокращения добычи на месторождениях, расположенных в Актюбинской, Кзыл-Ординской и Мангистауской областях. Однако, уточнил он, данное сокращение не затронет такие крупные проекты как Кашаган, Тенгизский и Карачаганакский.

10 января 2017 года Канат Бозумбаев отчитался, что страна уже выполнила взятые на себя обязательства.

Напомним также, что казахстанская национальная компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ), являющаяся дочерней компанией «Казмунайгаз», 26 января сообщила о результатах независимой оценки запасов жидких углеводородов на своих месторождениях. Согласно отчету американской компании DeGolyer and MacNaughton, которая проводила оценку запасов нефти в Казахстане, жидкие углеводороды по категории «доказанные плюс вероятные» (2P) составили 145 млн тонн (1,06 млрд баррелей). Это на 7 млн тонн (54 млн баррелей) меньше оценки запасов по состоянию на 31 декабря 2015 года. Доказанные запасы (1Р), по оценке американских специалистов, составили в декабре 2016 года 93 млн тонн (684 млн баррелей), в то время как в декабре 2015 года они оценивались в 99 млн тонн (723 млн баррелей). По третьей категории, «доказанные плюс вероятные плюс возможные» (3Р), запасы составляют 196 млн тонн (1,43 млрд баррелей) против 204 млн тонн (1,49 млрд баррелей) по оценке на декабрь 2015 года.

Что касается месторождения «Тенгиз», оно было открыто в 1979 году и является одним из самых глубоких и крупнейших нефтяных месторождений в мире. Общие разведанные запасы в разбуренных и неразбуренных участках коллектора Тенгизского месторождения оцениваются в объеме 3,1 миллиардов тонн или 26 миллиардов баррелей. На сегодняшний день Тенгиз обеспечивает порядка 30 процентов нефтедобычи Казахстана. Реализация проекта будущего расширения на «Тенгизе» должна позволить увеличить объемы производства на месторождении примерно на 12 миллионов тонн в год — до 39 миллионов тонн в год.

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