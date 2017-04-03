Москва, 3 апреля, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Департамент культурного наследия города Москвы принял решение согласовать «проект реставрации и приспособления» вестибюлей станции метро Аэропорт, выполненный ООО «Бюро А495». К сожалению, титул проекта не соответствует его содержанию: в действительности «проект реставрации и приспособления» предусматривает практически полное уничтожение подлинного декоративного оформления вестибюлей станции, сохранившегося со времени ее открытия в 1938 году. Об этом 3 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал координатор общественного движения Архнадзор Константин Чаморовский.

Andreykor Станция метро «Аэропорт»

Градозащитник напомнил, что станция «Аэропорт» является уникальным сооружением подземной урбанистики, шедевром ар-деко мирового уровня. Так же, как «Маяковская» Горьковско-Замоскворецкой линии, эта станция посвящена освоению воздушного пространства, одного из дерзких завоеваний ХХ века. Ей присущи воздушность пространства, удивительная легкость и изящество, которые прослеживаются на всех уровнях — в перронном зале, в наземных вестибюлях и аванзалах, а также в проработке деталей. Особенностью станции является нераздельное архитектурное и композиционное единство входных вестибюлей и главного перронного зала, а также изобилие сортов природного камня, использованного для украшения станции.

Поэтому в Архнадзоре убеждены в том, что «реализация разработанного ООО «Бюро А495» проекта реставрации вестибюлей станции приведет к уничтожению их подлинного декора. Семь сортов природного камня из месторождений, разбросанных по всей территории бывшего СССР, планируется заменить на «аналогичные по текстуре и цвету». Среди них — розоватый прохоро-баландинский мрамор и богатый окаменелостями мраморовидный известняк «Биюк-Янкой». По крайней мере частичному уничтожению подвергнутся и редчайшие по степени своей сохранности деревянные кассы с латунными перегородками: проектом предусматриваются замена латунных деталей и «воссоздание» деревянных».

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Кроме того, защитники архитектурной старины указали, на нежелание заказчиков реставрации в лице правительства Москвы, и подрядчиков «Бюро А495», действительно отреставрировать станцию. Подобное вмешательство в облик памятника обосновывается, по мнению проектировщиков, утратой ряда плит «эстетического вида природного камня», а также общим техническим состоянием облицовки. По мнению экспертов и авторов проекта, наличие на плитах сколов, трещин, пятен и т.д., является достаточным основанием для полной замены подлинного интерьера памятника новодельным. «Вариант реставрации пострадавших плит на месте, без тотальной замены почему-то даже не рассматривается, хотя подобная практика вполне распространена», — указал Чаморовский.

Также необходимо отметить, что аналогичные «проектные решения» были предложены ООО «Бюро А495» и в качестве мер реставрации вестибюлей еще 6 станций Московского метро, в том числе «Белорусских» Кольцевой и Горьковско-Замоскворецкой линий, «Площади революции» и др. Проекты работ на этих станциях были отвергнуты Мосгорнаследием. Остается непонятным, почему был согласован, возможно, самый варварский проект из всех — по станции «Аэропорт».

В заключение Градозащитники призвали Мосгорнаследие пересмотреть принятое решение по работам на станции. Реализация подобного проекта стала бы одной из крупнейших утрат Московского метро и новым этапом в череде разгромных «реставраций», подобных уничтожению подлинного декора станции Маяковская в 2000-е годы или недавнему обновлению станции «Киевская» Филевской линии. К сожалению, в ближайшие планы Московского метрополитена входят работы на более чем 20 станций Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линий.

«Если не предотвратить реализацию проектов, подобных тому, что готовится к воплощению на станции «Аэропорт», мы рискуем потерять столичное метро как памятник архитектуры и получить очередной новодел», — убеждены в Архнадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не в первый уже раз подвергаются разорению от рук девелоперов и безграмотных чиновников московские памятники архитектуры, которыми по праву гордится вся страна.

Это и комплекс исторических зданий на Варварке, в уничтожении которого главный архитектор Москвы никакой трагедии не увидел. И теперь уже не существующее конструктивистское здание Таганской АТЭ, на месте которого строиться огромный комплекс апартаментов. И недавние попытки снести здание фабрики Григорьева на Большой Андроньевской улице, чтобы освободить место под строительство элитного жилого дома с «английской атмосферой».

Подробности читайте здесь: Главный архитектор Москвы о сносе строений на Варварке: «Трагедии нет!»

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