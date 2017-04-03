Вильнюс, 3 апреля, 2017, 13:00 — ИА Регнум.



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«Секретные шпионские операции» против Литвы, которые поддерживают цели внешней политики России, выполняли все три разведывательные и внутренние учреждения России — Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил (ГРУ). Об этом говорится в отчёте об угрозах Литве в 2016 году, который сегодня, 3 апреля, огласил Департамент государственной безопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Секретные службы России, как объявили авторы доклада об угрозах, осуществляли направленную против Литвы разведку в самой стране, в России и в третьих странах. «В 2016 году сотрудники разведывательных служб России, которые прибыли работать в Литву, прикрываясь должностями дипломатов, продолжали постоянно посещать мероприятия, связанные с международными отношениями, политикой, обороной, экономикой, энергетикой, финансами, научные конференции, презентации официальных изданий госучреждений, выставки и так далее», — написано в документе.

Якобы некоторые работающие в Литве сотрудники российской разведки могут общаться на литовском языке, они коммуникабельны, быстро завязывают разговор, умело маскируют свои настоящие мотивы проявления интереса.

«Российский разведчик по время случайного контакта, который с первого взгляда не вызывает никаких подозрений, всегда ищет возможности как можно больше узнать о мишени, ее взглядах, слабостях и другие возможные мотивы для сотрудничества. Спустя несколько часов российский разведчик о завязавшемся контакте информирует находящихся в Москве координаторов, и они решают, что дальше делать с этим контактом. Сотрудники российских разведывательных служб часто приводят на мероприятия и встречи дипломатов, работающих в посольстве России в Литве, которые не принадлежат разведывательным службам, но сотрудничают с ними. В России очень тонкая линия, разделяющая разведку и дипломатическую деятельность, а российские разведчики очень любят пользоваться молодыми и наивными сотрудниками Министерства иностранных дел России, работающими в Литве», — написано в документе.

По заявлению двух литовских спецслужб, в 2016 году российские разведывательные службы собирали информацию, касающуюся внутренней, внешней и экономической политики Литвы, завязывали агентурные контакты в различных государственных учреждениях и организациях Литвы, искали возможность повысить свое влияние в стране.

«После того, как в 2016 году выросло напряжение в регионе, изменились и интересы российских разведывательных служб. Они не только осуществляли разведку, направленную против интересов НАТО и ЕС, но и шпионили за своим стратегическим союзником Белоруссией. Географическое положение обуславливает то, что Литва ощущает исключительное влияние разведывательной и контрразведывательной деятельности ФСБ России. ФСБ вызывает угрозу для Литвы и потому, что оказывает большое влияние на экономическую жизнь России. ФСБ активно контролирует все экономические связи России, касающиеся заграницы, контролирует иностранные инвестиции, использует завязанные отношения в разведывательных целях. Из-за этого возникает риск для литовских предпринимателей, поддерживающих экономические связи с Россией, особенно для тех, кто инвестирует в стратегические экономические секторы», — уверены в ДГБ Литвы и ведомстве контрразведчиков.

Кроме прочего, объявили 3 апреля две литовские службы, ФСБ России «организует и обучает сеть комментаторов (так называемых «троллей») в социальных СМИ, которая систематично и агрессивно распространяет создаваемую в одном центре информацию, благоприятную для внешней и внутренней политики России». «Главные ресурсы «троллей» ФСБ сосредоточены в русскоязычном пространстве, они добираются до Литвы через прямых потребителей социальных СМИ России. ФСБ не верит в сознательность потребителей социальных СМИ и считает, что с помощью таких активных мер — централизованно распространяя пропагандистские или дезинформирующие комментарии — повлияет на их взгляды. Деятельность российских разведывательных служб и служб безопасности особенно активна в районах, граничащих с Калининградской областью, где они стремятся не только пробраться в самоуправления, учреждения правоохранительных органов и другие организации, но и пытаются направить настроение местных жителей в благоприятную для России сторону», — уверены агенты литовских спецслужб.

В отчёте названа и конкретная фамилия — одним из сотрудников разведывательных служб России, «активно вербующих граждан Литвы», отправляющихся в Калининградскую область, якобы является сотрудник ФСБ Сергей Кулешов. «Знакомясь с гражданами Литвы, он представляется сотрудником пограничной службы России, работником в Калининградской области, представителем проектов программы ЕС по трансграничному сотрудничеству, координатором проекта и так далее. Кулешов наблюдает за потенциальными мишенями на различных сборах по двустороннему сотрудничеству с Калининградской областью, на общих конференциях Литвы и Калининграда по проектам, финансируемым ЕС, на мероприятиях литовского сообщества в Калининградской области», — говорится в документе.

Более того, ДГБ Литвы и литовская контрразведка сегодня предупредила, что ФСБ интересовался буквально всеми без исключения прибывающими в Россию жителями Литвы. «Для того, чтобы стать мишенью, необязательно знать секретную информацию. Лица без больших разведывательных возможностей могут быть использовать и в других целях — для распространения пропаганды, осмотра территории и инфраструктуры, нелегального перевоза лиц и грузов, связанных с российской разведкой, поощрения провокаций и беспорядков или других активных действий», — говорится в отчёте.

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