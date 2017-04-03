Два повода для митингов: Более 500 обманутых волгоградцев вышли на улицы
Волгоград, 3 апреля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Волгограде 2 апреля прошли сразу две протестных акции. Так, на митинг вышли жители поселка Гумрак в Дзержинском районе областного центра, недовольные строительством дороги в аэропорт к приближающемуся чемпионату мира по футболу-2018. Всего акция протеста собрала более 300 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Свое возмущение по поводу проводимых строительных работ на шоссе Авиаторов жители близлежащих домов пытаются донести до местных властей уже не в первый раз. На этот раз на встречу с протестующими пришли чиновники, депутаты, представители Общественной палаты РФ, гражданские активисты.
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Новая дорога в аэропорт Волгограда: негодование жителей дошло до предела
Горожане снова пожаловались на неудобства, которые им принесла реконструкция дороги. Новая трасса оказалась на 1,5 метра ниже уровня прежней. Теперь въехать во дворы и гаражи у жителей стоящих вдоль дороги домов нет возможности. Пожилым, инвалидам и людям с колясками трудно лишний раз выйти из дома. Водопроводные колонки оказались установлены на высоте более двух метров. Кроме того, спилили и деревья, которые защищали от пыли и шума магистрали. Эту проблему мог бы решить шумоизоляционный щит, однако и он вызвал нарекания — устанавливать его подрядчики начали практически вплотную к домам. Собравшиеся предложили переименовать поселок в Потёмкинскую деревню имени мундиаля, ради которого теперь и «страдают» местные жители.
Как прокомментировал депутат Волгоградской областной думы Николай Лукьяненко, на встрече состоялся конструктивный обмен мнениями: «Люди услышали позицию руководителя регионального комитета транспорта Анатолия Васильева, перед ними выступил представитель подрядчика — компании «Дорстройсервис», глава Дзержинского района Сергей Таций. Высказались и жители».
Помимо озвученных ранее проблем, связанных непосредственно с дорогой, были обозначены и другие: благоустройство, освещение, состояние объездных путей, используемых подрядчиком для проведения дорожных работ и повреждённых при этом, добавил Лукьяненко.
Было принято решение, что по каждому дому с каждым собственником будут проводиться индивидуальные переговоры и вырабатываться решение, которое устроит все стороны.
Высказал депутат и свою позицию: «Дорога, безусловно, должна строиться. Причём строиться с соблюдением всех требований безопасности. Но и ошибки при проектировке должны быть учтены и исправлены, а мнения людей услышаны. То, что ситуация сдвинулась с мертвой точки — уже большое достижение».
Как сообщало ИА REGNUM, «прелести» от реконструкции шоссе Авиаторов жители поселка Гумрак почувствовали еще летом 2016 года. Недовольные горожане обращались в прокуратуру с заявлением о том, что проект реконструкции шоссе не согласовывался с ними, а работы идут с нарушением нормативов. 2 февраля они пытались привлечь к своей проблеме внимание федерального чиновника — председателя Госдумы Вячеслава Володина, который прибыл в город-герой с рабочим визитом. Однако из аэропорта высокопоставленного гостя повезли в объезд поселка Гумрак.
Напомним, реконструкция шоссе Авиаторов ведется рамках подготовки Волгоградской области к чемпионату мира по футболу 2018 года. Всего дорожникам предстоит модернизировать более десяти километров трассы. Общая стоимость объекта составляет 2,45 миллиарда рублей.
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Воспользовались выходным днем для привлечения внимания к своей проблеме и обманутые дольщики жилого комплекса «Парк Евройпейский». Они собрались на площадке возле офиса продаж компании-застройщика в Кировском районе.
По данным обстройнадзора, количество обманутых дольщиков жилых комплексов этого застройщика, превышает 1,5 тыс. человек.
«Скажите, мы дождёмся сдачи наших квартир, невозможно платить ипотеку, снимать квартиру и читать со слезами на глазах информацию о том, что наш застройщик станет скоро банкротом и всех нас кинут! Добросовестно каждый месяц плачу за ипотеку, почему мне добросовестно застройщик не сдаст квартирую? Что делать? Расторгать договор, куда бежать, у меня уже паника», — делится своими эмоциями одна из собственников квартиры в ЖК «Парк Европейский» Виктория Сергеенко.
«Такой огромный проект, такой жилой комплекс на макете был красивый, с такой любовью выбирала там квартиру и теперь такая пропасть неизвестности… Ужас! Теперь вот ещё теперь по судам бегать, адвокатам платить, за свою же квартиру бороться, это какое-то издевательство», — возмущается Сергеенко.
Как уточнил координатор инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский» Александр Назаров, в ходе проверки облстройнадзора и полиции по незавершенных объектам горе-застройщика выявилось не целевое использование денег в размере 225 миллионов рублей. Обернется ли ситуация возбуждением уголовного дела в отношении застройщика, пока неизвестно. В вопросе обещал разобраться глава областного ГУ МВД Александр Кравченко, отметил Назаров.
На митинге был организован сбор подписей в Министерство строительства РФ и Следственный комитет РФ. Кроме того, уже в третий раз будет направлено письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации, пишет интернет-газета «Кривое зеркало». Сами же обманутые дольщики заявляют об отсутствии внимания к их проблеме со стороны местных властей. Между тем, инициативные собственники надежды не теряют и в декабре 2016 года написали обращение в сети интернет на имя главы российского государства и председателя правительства РФ. Подписанты отмечают, «местные власти разводят руками, а застройщик позволяет себе издёвки в виде «если хоть один человек есть на стройке, значит стройка идет». Не идет. Совсем».
Автор обращения Ольга Шкарупа уточняет, что застройщик ООО «Орион» говорит, что действует в рамках закона, однако стройка заморожена почти год, на счетах застройщика долг с шестизначными цифрами, неустойку получить невозможно, ровно так же, как и вернуть деньги за свою квартиру.
Добавим, что представители компании-застройщика митинг проигнорировали.
Готовые квартиры в ЖК «Парк Европейский» собственники должны были получить в 4 квартале 2016 года. Однако дольщиков уведомили о переносе срока сдачи жилья на год. В настоящее время строительство приостановлено.