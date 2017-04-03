Волгоград, 3 апреля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Волгограде 2 апреля прошли сразу две протестных акции. Так, на митинг вышли жители поселка Гумрак в Дзержинском районе областного центра, недовольные строительством дороги в аэропорт к приближающемуся чемпионату мира по футболу-2018. Всего акция протеста собрала более 300 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Facebook.com/lukyanenkons Митинг в Гумраке: фото со страницы депутата облдумы Волгоградской области Николая Лукьяненко

Свое возмущение по поводу проводимых строительных работ на шоссе Авиаторов жители близлежащих домов пытаются донести до местных властей уже не в первый раз. На этот раз на встречу с протестующими пришли чиновники, депутаты, представители Общественной палаты РФ, гражданские активисты.

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Новая дорога в аэропорт Волгограда: негодование жителей дошло до предела

Горожане снова пожаловались на неудобства, которые им принесла реконструкция дороги. Новая трасса оказалась на 1,5 метра ниже уровня прежней. Теперь въехать во дворы и гаражи у жителей стоящих вдоль дороги домов нет возможности. Пожилым, инвалидам и людям с колясками трудно лишний раз выйти из дома. Водопроводные колонки оказались установлены на высоте более двух метров. Кроме того, спилили и деревья, которые защищали от пыли и шума магистрали. Эту проблему мог бы решить шумоизоляционный щит, однако и он вызвал нарекания — устанавливать его подрядчики начали практически вплотную к домам. Собравшиеся предложили переименовать поселок в Потёмкинскую деревню имени мундиаля, ради которого теперь и «страдают» местные жители.

Как прокомментировал депутат Волгоградской областной думы Николай Лукьяненко, на встрече состоялся конструктивный обмен мнениями: «Люди услышали позицию руководителя регионального комитета транспорта Анатолия Васильева, перед ними выступил представитель подрядчика — компании «Дорстройсервис», глава Дзержинского района Сергей Таций. Высказались и жители».

Помимо озвученных ранее проблем, связанных непосредственно с дорогой, были обозначены и другие: благоустройство, освещение, состояние объездных путей, используемых подрядчиком для проведения дорожных работ и повреждённых при этом, добавил Лукьяненко.

Facebook.com/lukyanenkons Волгоградцы возмущены реконструкцией дороги в аэропорт: фото со страницы депутата облдумы Волгоградской области Николая Лукьяненко

Было принято решение, что по каждому дому с каждым собственником будут проводиться индивидуальные переговоры и вырабатываться решение, которое устроит все стороны.

Высказал депутат и свою позицию: «Дорога, безусловно, должна строиться. Причём строиться с соблюдением всех требований безопасности. Но и ошибки при проектировке должны быть учтены и исправлены, а мнения людей услышаны. То, что ситуация сдвинулась с мертвой точки — уже большое достижение».

Как сообщало ИА REGNUM, «прелести» от реконструкции шоссе Авиаторов жители поселка Гумрак почувствовали еще летом 2016 года. Недовольные горожане обращались в прокуратуру с заявлением о том, что проект реконструкции шоссе не согласовывался с ними, а работы идут с нарушением нормативов. 2 февраля они пытались привлечь к своей проблеме внимание федерального чиновника — председателя Госдумы Вячеслава Володина, который прибыл в город-герой с рабочим визитом. Однако из аэропорта высокопоставленного гостя повезли в объезд поселка Гумрак.

Напомним, реконструкция шоссе Авиаторов ведется рамках подготовки Волгоградской области к чемпионату мира по футболу 2018 года. Всего дорожникам предстоит модернизировать более десяти километров трассы. Общая стоимость объекта составляет 2,45 миллиарда рублей.

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Воспользовались выходным днем для привлечения внимания к своей проблеме и обманутые дольщики жилого комплекса «Парк Евройпейский». Они собрались на площадке возле офиса продаж компании-застройщика в Кировском районе.

По данным обстройнадзора, количество обманутых дольщиков жилых комплексов этого застройщика, превышает 1,5 тыс. человек.

«Скажите, мы дождёмся сдачи наших квартир, невозможно платить ипотеку, снимать квартиру и читать со слезами на глазах информацию о том, что наш застройщик станет скоро банкротом и всех нас кинут! Добросовестно каждый месяц плачу за ипотеку, почему мне добросовестно застройщик не сдаст квартирую? Что делать? Расторгать договор, куда бежать, у меня уже паника», — делится своими эмоциями одна из собственников квартиры в ЖК «Парк Европейский» Виктория Сергеенко.

«Такой огромный проект, такой жилой комплекс на макете был красивый, с такой любовью выбирала там квартиру и теперь такая пропасть неизвестности… Ужас! Теперь вот ещё теперь по судам бегать, адвокатам платить, за свою же квартиру бороться, это какое-то издевательство», — возмущается Сергеенко.

Как уточнил координатор инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский» Александр Назаров, в ходе проверки облстройнадзора и полиции по незавершенных объектам горе-застройщика выявилось не целевое использование денег в размере 225 миллионов рублей. Обернется ли ситуация возбуждением уголовного дела в отношении застройщика, пока неизвестно. В вопросе обещал разобраться глава областного ГУ МВД Александр Кравченко, отметил Назаров.

На митинге был организован сбор подписей в Министерство строительства РФ и Следственный комитет РФ. Кроме того, уже в третий раз будет направлено письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации, пишет интернет-газета «Кривое зеркало». Сами же обманутые дольщики заявляют об отсутствии внимания к их проблеме со стороны местных властей. Между тем, инициативные собственники надежды не теряют и в декабре 2016 года написали обращение в сети интернет на имя главы российского государства и председателя правительства РФ. Подписанты отмечают, «местные власти разводят руками, а застройщик позволяет себе издёвки в виде «если хоть один человек есть на стройке, значит стройка идет». Не идет. Совсем».

Автор обращения Ольга Шкарупа уточняет, что застройщик ООО «Орион» говорит, что действует в рамках закона, однако стройка заморожена почти год, на счетах застройщика долг с шестизначными цифрами, неустойку получить невозможно, ровно так же, как и вернуть деньги за свою квартиру.

Добавим, что представители компании-застройщика митинг проигнорировали.

Готовые квартиры в ЖК «Парк Европейский» собственники должны были получить в 4 квартале 2016 года. Однако дольщиков уведомили о переносе срока сдачи жилья на год. В настоящее время строительство приостановлено.