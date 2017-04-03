Новосибирск, 3 апреля, 2017, 11:35 — ИА Регнум.

Идеолог абсурдистского шествия Монстрации художник Артем Лоскутов подал в мэрию Новосибирска уведомление о проведении 1 мая 2017 года передвижной выставки полиграфической продукции «Монстрация — 2017». Как сказано в уведомлении, копия которого размещена в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте», целью мероприятия является «сохранение традиций празднования Первомая в Новосибирске в виде передвижной выставки — прогулки горожан по Красному проспекту с авторскими картинами, ребусами и прочей полиграфической продукцией в руках, известной как Монстрация».

Анна Алябьева ИА REGNUM Лозунгом Монстрации в 2016 году стала фраза «Здесь вам не Москва!»

Монстранты планируют пройти от здания по адресу Красный проспект, 157 по нечетной стороне улицы в сторону площади Ленина и завершить движение в сквере у Оперного театра дискотекой. Предполагаемое число участников — более 5 тыс. человек.

«Учитывая тревожную внутриполитическую обстановку, настаиваю на скорейшем согласовании и конструктивной совместной работе по подготовке города к праздникам», — подчеркнул Лоскутов в направленной на имя мэра Новосибирска Анатолий Локтя заявке.

На еженедельной пресс-конференции мэр Новосибирска отметил, что в прошлом году власти столкнулись с серьезными организационными проблемами, но нашли, по мнению Локтя, «очень хороший алгоритм решений этих проблем» — проводить Всешествие — молодежное шествие, организованное мэрией города. И в этом году всех желающих, в том числе монстрантов, также будут приглашать присоединиться к нему.

«Всем участникам, организаторам, которые подают заявки, мы предлагаем присоединиться к этому молодежному шествию и реализовать себя в ходе этого шествия и того действия, которое будет после шествия. Маршрут мы предполагаем тот же — до библиотеки и потом у библиотеки на площади — проведение мероприятия. Вот там себя можно реализовать, показать себя и то, что хотели, в соответствие с российским, подчеркиваю, строго с российским законодательством. Потому что будет Первомайская демонстрация профсоюзов, заявятся много общественных организаций, много будет мероприятий по городу Новосибирску. Поэтому задача власти, задача муниципалитета, мэрии в том, чтобы грамотно определить место, время, чтобы в соответствие с законом все могли провести мероприятия», — подчеркнул мэр.

Однако Артем Лоскутов, несмотря на высказывания мэра Новосибирска, уже заявил, что есть порядок согласования, уведомление подано и официального ответа на него пока нет.

Отметим, что в прошлом году согласование молодежного шествия с абсурдистскими лозунгами и такими же плакатами, известного как Монстрация, привело к многочисленным взаимным претензиям власти и организаторов шествия и неоднозначным заявлениям.

Читайте также: В Новосибирске представители Монстрации оказались сговорчивее «Яблока»

Правда, в итоге организаторы Монстрации все же согласились присоединиться в организованному мэрией Всешествию. Но, чтобы показать масштабность Монстрации, Артем Лоскутов провел свое шествие за Всешествием на некотором расстоянии и в конце монстранты выстроились на ступеньках ГПНТБ. Контраст нельзя было не заметить — количество участников организованного мэрией мероприятия едва ли достигало 500 человек (хотя, по данным мэрии, во время движения их число было около 2,5 тысяч человек), в то время, как монстрантов было в два или даже три раза больше — около 2 тысяч. Лозунгом Монстрации в 2016 году стала фраза «Здесь вам не Москва!». Именно эту фразу заместитель председателя комитета по взаимодействию с административными органами мэрииСергей Полянский сказал организаторам Монстрации, когда сообщал об окончательном решении не согласовывать шествие как отдельное мероприятие на Красном проспекте.

Отметим, что несмотря на то, что в преддверии мероприятия, обстановка вокруг Монстрации была накалена и непонятна, само мероприятие прошло довольно спокойно и весело. Большинству горожан и гостям Новосибирска вообще было неважно, кто и с кем спорил и что запрещал — они пришли отметить Праздник весны и труда по-молодежному.

Читайте также: От политических слоганов до абсурдных шествий: Новосибирск отметил Первомай

Однако, организатора Монстрации в Новосибирске Артема Лоскутова после шествия задержала полиция. Оказалось, что на согласовании массовой акции, которое было подписано руководителем департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой, не оказалось подписи мэра Новосибирска. В этой связи в отношении Лоскутова был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — нарушение установленного порядка проведения шествия. Потом Лоскутова задержали еще и в связи с тем, что Монстрация в рамках Всешествия пересекла границу Центрального района и аналогичное нарушение ему вменяла полиция Октябрьского района Новосибирска.

Читайте также: Идеолога «Монстрации» Лоскутова задержали после штрафа в 20 тыс. рублей

Позже суд города Новосибирска постановил прекратить дело об административном правонарушении со стороны идеолога Монстрации.

Читайте также: В Новосибирске суд прекратил дело в отношении организатора «Монстрации»

Напомним, первая Монстрация в Новосибирске состоялась в 2004 году и собрала около 80 человек, с тех пор проводилась ежегодно до 2015 года.