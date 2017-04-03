Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В Ростовской области гуковским горнякам — бывшим работникам компании-банкрота «Кингкоул» — перечислено 49,8 млн рублей. Таким образом, мартовский транш исчерпан, на очереди — апрельский. Об этом ИА REGNUM проинформировали в управлении по информационной политике региона 3 апреля.

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Как уточнили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития», долги по зарплате получили угольщики ОАО «Замчаловский антрацит» (январь и февраль 2016 года) и ОАО УК «Алмазная» (март-ноябрь 2015 года).

Напомним, февральский транш угольщикам составил 49,5 млн рублей. Начиная с августа 2016 года, Региональная корпорация развития перечисляет шахтёрам заёмные средства. За это время горнякам направлено более 217 млн рублей. Общий долг перед шахтёрами был накоплен в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2 тыс. человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежемесячно на выплаты горнякам направляется по 50 млн рублей. Предполагается, что долги будут закрыты до 1 июля 2017 года.

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