Нью-Дели, 31 марта, 2017, 21:19 — ИА Регнум.

Срок закрытия сделки между «Роснефтью» и Essar по продаже консорциуму во главе с российской компанией 49% акций Essar Oil переносится. Сегодня, 31 марта, индийская нефтегазовая компания сообщила, что продажа будет осуществлена в течение ближайших нескольких недель, но уже не до конца марта, как планировалось.

Rosneft.ru «Роснефть»

В сообщении Essar говорится, что в настоящее время стороны работают над получением всех необходимых разрешений, чтобы завершить урегулирование по сделке. В индийской компании выразили надежду на то, что все мероприятия будут завершены в ближайшем будущем.

«Роснефть», в свою очередь, тоже подтверждает перенос сроков заключения сделки. Конкретная причина очередной отсрочки для завершения сделки не указывается. Но, судя по всему, стороны еще не получили все необходимые разрешения.

Ранее ИА REGNUM передавало, что закрытие сделки между «Роснефтью» и Essar Oil вновь может быть отложено из-за позиции индийской государственной страховой и инвестиционной компании Life Insurance Corporation (LIC). Она хочет, чтобы Essar сначала погасила все кредиты, а уже потом продавала «Роснефти» акции. Речь идет о кредитах Essar Oil и Essar Power, причем последняя никакого отношения к сделке с российской компанией вообще не имеет. По мнению экспертов, такие требования индийских банков очень необычны.

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Еще в середине марта 2017 года первый заместитель представителя ВТБ Юрий Соловьев говорил, что «Роснефть» планирует начать закрытие сделки 31 марта. Он пояснил, что для осуществления продажи 49% акций Essar Oil необходимо пройти десять юрисдикций со всеми налоговыми аспектами. Поэтому более двух недель необходимо только на расчеты. К тому же еще 18 банков должны дать свои разрешения на сделку.

Изначально эту сделку планировали к закрытию и вовсе в конце 2016 года. Потом предполагалось, что продажа акций будет осуществлена к 15 марта. Но сделать это так и не удалось. Позднее сам глава ВТБ Андрей Костин говорил, что сделка будет завершена до конца марта 2017 года. Хотя точных сроков Костин указывать не стал.

Напомним, что в 2015 году «Роснефть» подписала с Essar Oil Limited (EOL) сразу несколько соглашений о приобретении российской компанией доли в размере 49%. 15 октября 2016 года «Роснефть» заключила соответствующий договор купли-продажи акций Essar Oil. Эта индийская компания является подразделением диверсифицированной Essar Group, которая владеет вторым крупнейшим частным нефтеперерабатывающим заводом Индии, расположенным в городе Вадинар.

Согласно контрактам, предусматриваются поставки на этот НПЗ в размере десяти миллионов тонн нефти каждый год на протяжении десяти лет. Общая мощность завода достигает 20 млн тонн черного золота ежегодно. НПЗ Вадинар — один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в мире.

Покупателями пакета акций индийской компании выступают «Роснефть» и консорциум международных инвесторов, в который входит и трейдер Trafigura. В целом стоимость сделки оценили в $12,9 млрд. «Роснефть» уже заплатила Essar Oil $300 млн. Кроме того, ВТБ должен предоставить EOL $3,9 млрд на реструктуризацию долга.