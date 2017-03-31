Посёлок Омчак, Магаданская область, 31 марта, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Посёлки Омчак, Гастелло и Транспортный в Тенькинском районе Магаданской области остались практически без жителей. Те, кто еще не уехал, тоже готовы покинуть поселения из-за их соседства с горными выработками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ региона.

Timur Mamedrzaev Аварийный дом

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В результате взрывных работ на месторождениях весь жилищный фонд поселков стремительно ветшает, и признаки аварийности у большинства домов видны невооруженным глазом.

«У меня дома уже потолки потрескались, — рассказала жительница посёлка Омчак Ульяна Степанова. — Ремонтировать бесполезно, полы ведёт, стены искривляются, если так и дальше пойдет, то дома просто рухнут. Их нужно не ремонтировать, а расселять».

«Перспектива для этих населенных пунктов — превратиться в базу вахтовиков», — считает активист ОНФ в Магаданской области Яков Кривошеин.

На фоне обветшания жилфонда и намерения жителей покидать посёлки ему кажутся странными планы правительства Магаданской области строить в Омчаке новую школу и детский сад на 100 детей.

«Горняки ставят быстровозводимые модульные корпуса общежитий для рабочих и местный жилфонд, а тем более школа и детский сад им не нужны», — уверен Кривошеин.

В ОНФ региона считают, что выделенные на возведение учреждения образования средства лучше потратить на расселение соседствующих с горными выработками посёлков: большинство жителей уже готовы уехать, но не имеют на это средств и ждут помощи от государства.

Вариант, который предлагается людям властями муниципалитета, не оставляет им шансов на переселение, констатируют в ОНФ. Жители посёлков не готовы получить менее 10 тыс. рублей за кв. м, так как приобрести жилье в другом месте за полученные деньги практически невозможно. Но и решить проблему оттока населения строительством новой школы в Омчаке при этом тоже не получится, уверены в региональном отделении ОНФ.

При этом там констатируют, что школа и детский сад в посёлке находятся в аварийном состоянии: каменные здания советской постройки начали разрушаться от взрывов, которые производят горняки на соседних золоторудных месторождениях. Сейчас школьники учатся в бывшем здании Дома культуры, в маленьких классах с плохим освещением, состояние их здоровья ухудшается. А вместо детского сада в посёлке — здание бывшего пищеблока закрытой школы. В маленьких помещениях две смешанные группы, где малыши спят на трехъярусных кроватях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из бюджета Магаданской области уже выделено 50 млн рублей на расселение жителей посёлков посёлка Атка, Верхний Балыгычан и Галимый Омсукчанского городского округа, но этих денег не хватит. В 2016 году на Колыме расселили посёлок Оротук Тенькинского городского округа, потратив на это 13,7 млн рублей.