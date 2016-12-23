Колыма потратит 50 млн рублей на расселение трёх неперспективных посёлков

Магадан, Магаданская область, , 08:50 — REGNUM В бюджете Магаданской области на закрытие неперспективных населённых пунктов предусмотрено 50 млн рублей, притом что только затраты на расселение посёлка Атка оцениваются в 72,4 млн рублей. Свои дома покинут также жители посёлков Верхний Балыгычан и Галимый Омсукчанского городского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Глава Колымы Владимир Печёный напомнил, что предоставление жилищных субсидий жителям этих населенных пунктов в первоочередном порядке возможно в случае признания их закрывающимися по согласованию с правительством Российской Федерации. По его словам, все необходимые для этого документы уже представлены в Минэкономразвития РФ. Работа в этом направлении продолжается, готовится информации о текущем состоянии градообразующих организаций.

«В 2017 году на расселение неперспективных населенных пунктов Магаданской области в областном бюджете предусмотрено 50 млн рублей, вопрос, как будут реализованы указанные финансовые средства в настоящее время решается», — также отметил Владимир Печёный, напомнив, что в 2016 году из областного бюджета было направлено на полное расселение пос. Оротук Тенькинского городского округа 13,7 млн. рублей.

Напомним, в Магаданской области уже более 10 лет идёт расселение неперспективных посёлков. Жителей переселяют с их согласия в другие населённые пункты региона, оплачивая им переезд.