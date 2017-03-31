Брюссель, 31 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Строительство газопровода

Страны Европейского союза, осознавая необходимость газопровода «Северный поток-2», прекращают сопротивляться российскому проекту, несмотря на политические опасения и постоянное давление ряда стран во главе с Польшей. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Вместо тщетных попыток заблокировать строительство газопровода под давлением группы стран ЕС теперь пытается договориться с Россией о том, как можно успокоить некоторые европейские государства, считающие «Северный поток-2» политическим проектом, который угрожает их национальной безопасности.

В то же время такой аргумент противников «Северного потока-2», как опасения по поводу увеличения зависимости от российского газа, до сих пор остается в силе. При этом, по мнению издания, необходимо понимать, что одной из положительных характеристик проекта является то, что он позволит уменьшить зависимости от транзита голубого топлива через Украину, которая весьма нестабильна.

Между тем европейские политики прямо говорят, что выступают против «Северного потока-2» именно по политическим мотивам, но с правовой точки зрения ничего сделать не могут. Например, издание приводит слова представителя Европейской Комиссии Анны-Кайсы Итконен, которая говорит, что ЕК не нравится газопровод в политическом отношении, но у комиссии нет юридических оснований, чтобы противостоять «Северному потоку-2», потому что правила Евросоюза не касаются морской части газопровода.

Сегодня же Еврокомиссия отступается от намерения блокировать проект и хочет получить от членов Европейского союза согласие для того, чтобы выступать в качестве посредника при заключении сделки с Россией. Москва, в свою очередь, должна будет определить правовой режим для «Северного потока-2» и «привести его в соответствии с приоритетами Брюсселя». По этому поводу должны будут проходить консультации, но когда они начнутся — пока непонятно.

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Напомним, что ранее Европейская Комиссия опубликовала в СМИ письмо, предназначавшееся, в первую очередь, министрам энергетики Швеции и Дании. В нем говорится, могут ли опасения в политическом плане стать судебным иском против строительства «Северного потока-2». Как было сказано выше, по мнению представителей ЕК, у комиссии нет на то оснований. В свою очередь, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что в этом заявлении нет ничего нового. В то же время он не сказал, станет ли российская сторона заключать двустороннее соглашение по газопроводу с Евросоюзом.

«Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии, планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Газопровод будет состоять из двух ниток, мощность каждой 27,5 млрд кубометров газа в год. Несколькими годами ранее был построен «Северный поток», новый газопровод в основном повторяет маршрут первого, а также позволяет удвоить мощности первого. В условиях постоянно растущего энергопотребления в ЕС и повышения спроса на российский газ в Москве считают, что проект выгоден обеим сторонам. Общая оценочная стоимость проекта составляет €9,9 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против «Северного потока-2» активно выступают девять европейских государств. В марте прошлого года главы правительств Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Эстонии и Латвии, а также президент Литвы, позднее и Хорватия направили главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо, в котором выступили против реализации российского газопроводного проекта «Северный поток — 2». По их мнению, газопровод может угрожать энергетической безопасности Европы и повлияет на развитие рынка газа.

Одним из самых активным противников «Северного потока-2» является Польша. К примеру, польский регулятор долго откладывал принятие решения о выдаче разрешения проекту и в итоге отказал. Но из-за ситуации с газопроводом Opal эти усилия оказались тщетны. Как отмечало издание Der Standard, вопреки усилиям Польши заблокировать «Северный поток-2» и протестам со стороны Украины, в Европе все равно ищут обходные пути для того, чтобы профинансировать проект.

Что касается позиции Швеции, то в середине декабря 2016 года власти шведского острова Готланд отказали компании Nord Stream 2 AG в аренде порта в Слите для работ по строительству газопровода «Северный поток-2». Изначально они хотели дать добро, однако изменили свое решение после встречи с главой МИД и Минобороны Швеции Маргот Валльстрем и Петером Хультквистом, которые заявили, что газопровод является угрозой для национальной безопасности страны. Однако уже в январе 2017 года шведы резко изменили свою позицию по «Северному потоку-2». Власти заявили, что больше не считают угрозой безопасности предоставление компании Nord Stream 2 в аренду части порта в городе Карлсхамн для строительства газопровода.

Многие другие европейские страны активно поддерживают реализацию проекта. В частности Германия не раз выступала с критикой противников газопровода. В середине марта СМИ сообщали, что строительство «Северного потока-2» будет одобрено главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером,