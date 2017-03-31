Волгоград, 31 марта, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Волгоградские перевозчики не смогли отстоять в суде 87 маршрутов, обслуживаемых автобусами малой вместимости, которые должны исчезнуть уже с 15 апреля. Служители Фемиды встали на сторону местных властей.

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С юга на север: Маршрутки Волгограда отправились в протестный автопробег

30 марта Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении иска компаниям маршрутных такси, передает «Волгоградское деловое телевидение». ООО «Автокор» и ООО «Квартет Плюс» наставили на признании незаконным и отмене постановления № 610 администрации Волгограда, которое и предписывает ликвидацию более восьми десятков маршрутов, а также 14 автобусов.

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Власти уверены: Новая транспортная схема удовлетворит волгоградцев

Ранее такое решение уже вынес суд первой инстанции. Его правоту и подтвердил Волгоградский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексная транспортная схема была представлена на обсуждение депутатам облдумы в начале мая 2016 года. Ставку власти сделали на электротранспорт. Схема вызвала бурную негативную реакцию среди горожан, водителей и коммерческих перевозчиков.

Согласно распоряжению городского комитета транспорта, промышленности и связи, уже весной текущего года свою работу должны прекратить свыше 80 привычных волгоградцам маршруток и автобусов. Перевозчики собирали подписи под обращением к главе государства, устраивали митинги, обращались в суда, однако безуспешно.

В дело вмешалось региональное управление УФАС. 10 марта антимонопольное ведомство выдало предупреждение администрации Волгограда об отмене п. 4 документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе город-герой Волгоград на 2016 — 2020 годы, которым отменяются 87 маршрутов. Специалисты управления пришли к выводу, что реализация документа планирования приведет к сокращению количества хозяйствующих субъектов на рынке регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, а это нарушает закон о защите конкуренции.