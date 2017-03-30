Бишкек, 30 марта, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Россию 147,15 тонны подкарантинной продукции из Киргизии, 62,35 тонны — из Казахстана и 20 тонн — из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Российской Федерации.

Гранаты

По информации ведомства, прибывшие из стран Средней Азии яблоки, гранаты, томаты, сухофрукты, мак продовольственный, лук репчатый, редис, щавель, зелень в ассортименте, а также сено и солома, предназначались для реализации в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Сургуте, Хабаровске и Чите.

Как отмечают в Россельхознадзоре, вся вышеперечисленная продукция высокого фитосанитарного риска перевозились без соответствующих документов, подтверждающих ее безопасность, а также без соответствующей маркировки на упаковках. Грузы возвращены отправителям.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю неоднократно запрещала ввоз на территорию России крупных партий сельхозпродукции из стран Средней Азии, две из которых уже являются участниками Евразийского экономического союза. В октябре 2016 года фитосанитарный контроль не прошли свыше 73,7 тонны продуктов, в ноябре 2016 года — 23,8 тонны, в декабре 2016 года — 41,8 тонны, в январе 2017 года — около 21,7 тонны.