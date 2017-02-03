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В Россию не пропустили свыше 21 тонны сельхозпродукции из Средней Азии

Экономика
Под запрет попали несколько партий лука, яблок и сухофруктов из Киргизии и Казахстана
Репчатый лук
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Репчатый лук

Бишкек, 3 февраля 2017, 11:25 — REGNUM  Инспекторы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю в январе 2017 года не допустили в Россию 20 тонн казахстанского репчатого лука и 1,1 тонны яблок, а также 570 кг киргизстанского изюма, урюка и сухофруктов из Киргизии. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, сельхозпродукция из Киргизии и Казахстана перевозилась автомобильным транспортом для последующей реализации в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партии вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились в отсутствие или с недействительными фитосанитарными сертификатами. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всей подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям», — пояснили в Россельхознадзоре.

ИА REGNUM напоминает, ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю неоднократно не допускала на территорию Российской Федерации крупные партий овощей, фруктов, орехов и иной сельхозпродукции из стран Средней Азии, в том числе и из тех, что уже являются членами ЕАЭС. В частности, это происходило в октябре (свыше 73,7 тонны), в ноябре (23,8 тонны) и в декабре 2016 года (41,8 тонны).

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Евразийский экономический союз
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