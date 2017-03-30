Волгоград, 30 марта, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Волгоградская область перевыполнила план, поставленный Фондом ЖКХ, по расселению граждан из аварийного жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда 30 марта, согласно годовому отчету, утвержденному федеральным ведомством, этот показатель составил 105,5%.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Ветхий дом

За 2016 год было ликвидировано более 19 тысяч квадратных метров ветхих и аварийных домов, жители которых стали новоселами в новых квартирах. Всего было приобретено 108 жилых помещений. Сменить старые квадратные метры на новые смогли жители пяти муниципалитетов: Волгограда, Волжского, Серафимовича, поселений Приволжское Светлоярского и Профсоюзнинское Даниловского районов области.

Кроме того, в рамках программы было построено десять новых многоквартирных домов в Калаче-на-Дону, Городище, Средней Ахтубе, а также в сельском поселении Кисловское Быковского района.

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В 2017 году предстоит расселить оставшийся аварийный жилищный фонд в объеме 19,82 тысячи квадратных метров. Для этого будет завершено строительство десяти многоквартирных домов в Краснослободске, Калаче-на-Дону и поселении Райгородское Светлоярского района. Уже приобретены новые квартиры для переселенцев из аварийного фонда в Урюпинске, покупается жилье в Средней Ахтубе.

Как сообщили в региональном комитете строительства, еще три жилых домов построят в Калаче-на-Дону и Райгородском поселении. Их возведение завершат во втором квартале 2017 года. Это позволит полностью закрыть программу переселения 2015 года.

До конца текущего года в регионе в новые дома должны переехать все граждане из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года — это 46 многоквартирных домов. Такая задача перед областью поставлена на федеральном уровне.

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Напомним, с начала действия программы в Волгоградской области — с 2008 года — было расселено 59,42 тысячи квадратных метров, почти четыре тысячи человек из 147 аварийных многоквартирных домов стали новоселами.

Согласно данным, опубликованных на сайте Фонда ЖКХ о переселении из аварийного жилья, в 2017 году осталось расселить 21,69 квадратных метров жилья. В список включено 193 аварийных дома. На сегодня по четырем домам расселение отстает от графика более чем на три месяца, по 17-ти домам — в пределах трех месяцев, по 30-ти домам идет по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, далеко не всегда новые квадратные метры, в которые переезжают жители аварийных домов, радуют новоселов. Так произошло с переселенцами в поселке Средняя Ахтуба. Уже спустя полгода после заселения начали выявляться недочеты, допущенные еще при строительстве.