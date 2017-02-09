Обратная тяга: Новые дома переселенцев под Волгоградом зарастают плесенью

п. Средняя Ахтуба, Волгоградская область, , 13:36 — REGNUM В Волгоградской области радость жителей аварийных домов от переезда в новые квадратные метры длилась недолго. Уже спустя полгода после заселения переселенцы поселка Средняя Ахтуба начали жаловаться на некачественное строительство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 9 февраля, новое жилье по улице Микрорайон, построенное по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и сданных в эксплуатацию в 2015—2016 годах, оказалось малопригодным для комфортного и безопасного проживания.

Как выяснилось, главная претензия жильцов нового микрорайона — к неисправной работе системы вентиляции во всех квартирах. Дискомфорт владельцы новых квартир начали ощущать в первую же зиму после заселения. В ванных комнатах вентиляция, вместо того, чтобы выдувать воздух из квартиры, наоборот, затягивала в помещение холод, песок и пыль с улицы. От этого в ванной комнате температура воздуха зачастую опускалась ниже нормативной, а на стенах стала появляться черная плесень.

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Все это время жильцы пытаются решить проблему своими силами — устанавливают дополнительные вентиляторы, чтобы просушить помещения, а чтобы не мерзнуть, заклеивают решетки на вентиляционных отверстиях скотчем или бумагой.

«С плесенью совсем беда, соскабливаем ежемесячно, но она возвращается», — рассказала жительница одного из домов Валентина Мануйлова.

С официальной просьбой принять меры и устранить обратный доступ холодного воздуха в ванных комнатах через вентиляционные каналы жители обратились в управляющую компанию. Однако получили ответ, что система вентиляции исправна.

А специалисты компании-застройщика и вовсе предложили жильцам держать окна квартир в режиме микропроветривания. Именно «оконные пластиковые стеклопакеты, нарушающие своей герметичностью пропорциональный воздухообмен в жилище», и стали «всему виной», пояснили представители застройщика.

Как отметил представитель ОНФ в Волгоградской области Николай Николаенко, «в этих домах система вентиляции явно реализована ненадлежащим образом, возможно, ошибка допущена еще на этапе проектирования».

По полученной экспертами ОНФ информации, проект строительства домов не проходил государственную экспертизу. Как оказалось, это не единственные нарушения. В ходе рейда общественники обнаружили отсутствие вентилей на трубах отопления, нарушения в установке окон, на которые, ко всему прочему, нет гарантийных сертификатов. А трещины на потолках говорят о том, что фундамент не выдерживает нагрузки.

«Сомнения у нас вызывает и дренажная система — некоторые дома стоят в воде», — добавил Николаенко.

По всем выявленным нарушениям активисты направили запросы в соответствующие надзорные органы.

В Волгоградской области случаи, когда для переселенцев из аварийного жилья, либо возводят некачественные дома, либо срывают сроки из ввода в эксплуатацию — не редкость. Так, как сообщало ИА REGNUM, с отставанием от намеченного графика идет строительство четырех домов в городском поселении Краснослободск. В новые квартиры обитатели «гнилушек» не смогут въехать еще как минимум полгода.

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