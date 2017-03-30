Астана, 30 марта, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Предварительные переговоры по поводу создания в России еще одного спутника связи для Казахстана состоялись в рамках визита казахстанской делегации в компанию «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», сообщает пресс-служба АО «ИСС». Ранее эта компания изготовила для казахстанской стороны спутник связи и вещания «KazSat-3» по заказу АО «Республиканский центр космической связи»,

Rcsc.kz Космический аппарат «KazSat-3»

В делегацию Казахстана вошли представители недавно созданного Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Республиканского центра космической связи и французско-казахстанского предприятия «Галам». Возглавил группу вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургужин.

С российской стороны гостей встречали генеральный директор компании «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» Николай Тестоедов и представители Госкорпорации «Роскосмос».

Казахстанцы заявили, что намерены перенять российский опыт в области создания сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов и специального конструкторско-технологического бюро с опытным производством. Им продемонстрировали находящиеся на разных стадиях изготовления современные спутники связи, а также полномасштабные отработочные макеты конструкций телескопа орбитальной обсерватории «Миллиметрон».

»Мы в рамках Национальной космической программы Казахстана создаём сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов и специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством. В этой связи для нас очень важно знакомиться с опытом ведущих предприятий мира, в том числе «ИСС» имени академика Решетнёва», которое мы знаем по реализации совместного проекта KazSat-3», — заявил вице-министр Марат Нургужин.

Напомним, «Роскосмос» и «Казкосмос» договорились о разработке программы дальнейшего сотрудничества на период до 2030 года, в том числе по реализации совместных проектов на космодроме Байконур в ноябре 2013 года. Тогда по итогам переговоров в Астане глава «Казкосмоса» Талгат Мусабаев и руководитель «Роскосмоса» Олег Остапенкоподписали протокол рабочей встречи.

В настоящее время проект «Создание сборочно-испытательного комплекса Космических аппаратов» осуществляет АО «Национальная компания «Казахстан Гарыш Сапары» и «Airbus Defense and Space» (Франция).