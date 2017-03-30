Анкара, 30 марта, 2017, 12:21 — ИА Регнум. «Росатом» ставит перед собой задачу привлечь новых партнеров в проект строительства первой турецкой атомной электростанции «Аккую». Так, доля партнеров российской атомной монополии по АЭС может составить к 2018 году 49%. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев во время своего выступления на Международном арктическом форуме.

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

Представители СМИ задали Лихачеву вопрос о том, есть ли возможность в следующем году достигнуть партнерам «Росатома» доли в 49%. На что гендиректор концерна заявил, что «Росатом» действительно ставит перед собой такую задачу.

Сегодня «Росатому» с учетом его дочерних предприятий принадлежат все 100% акций АЭС «Аккую». С какими именно компаниями ведутся переговоры о покупке доли в проекте, Лихачев не стал раскрывать. Однако он указал на то, что интерес к такому предложению проявляют как российские, так и турецкие компании.

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АЭС «Аккую» в провинции Мерсин на южном побережье страны должна стать первой атомной станцией в Турции. Согласно проекту, она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит 4800 мегаватт. Москва и Анкара заключили межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции еще в мае 2010 года. В декабре того же года РФ учредила в республике проектную компанию Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi. Работа над проектом началась. В 2014 году турецкое министерство окружающей среды и градостроительства одобрило Отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) АЭС «Аккую». В 2015 году в Турции был заложен первый фундамент морских сооружений АЭС. Вскоре были заключены первые контракты на проектирование и строительство станции.

Однако в конце 2015 года отношения между Россией и Турцией сильно ухудшились из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета, который выполнял задание в небе над Сирией. После этого инцидента Москва отменила безвизовый режим для граждан Турции, ввела запрет на импорт ряда турецких товаров, ограничения на работу турецких фирм, запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, сократила турпотоки из России, частично приостановила реализацию АЭС «Аккую» и заморозила газопровод «Турецкий поток».

Только 9 августа 2016 года на экономической конференции в Санкт-Петербурге, где встретились Владимир Путин и Тайип Эрдоган, стороны заявили о своих намерениях по созданию атомной электростанции. Позднее глава Турции объявил, что Анкара готова предоставить статус стратегической инвестиции проектируемой совместно с Россией АЭС «Аккую». Российский лидер со своей стороны подчеркнул, что в этом вопросе Турция пошла даже на изменение законодательства, что будет способствовать реализации проекта.

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Начало строительства АЭС намечено на 2018 год, а ввод станции в эксплуатацию — на 2023 год, полностью станция будет завершена еще через три года. Первый блок проработает в Турции вплоть до 2083 года. Для Анкары и в экономическом, и в политическом, и в энергетическом плане это очень важный проект, так как он фактически означает создание в стране ядерной отрасли и повышение энергетической безопасности республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в середине марта этого года Лихачев говорил, что переговоры «Росатома» с потенциальными инвесторами по продаже части акций проектной компании Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi, а также сам реализующийся проект строительства первой в Турции АЭС «Аккую» находятся в самой активной фазе.

Как отмечал начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов, проект обойдется в общей сложности в $20 млрд, часть из этих средств «Росатом» может привлечь, если продаст долю в проектной компании. В этом случае практическая реализация сделки ускорится. Однако для этого необходимо еще преодолеть все бюрократические процедуры в Турции. Но турецкая сторона выдала еще не все разрешения на работу по проекту. В то же время АЭС «Аккую» — крайне важный проект для Турецкой Республики, в котором заинтересованы в высших эшелонах власти, поэтому маловероятно, что с документами возникнут проблемы.