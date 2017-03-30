Бердск, Новосибирская область, 30 марта, 2017, 07:46 — ИА Регнум.



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Житель города Бердска Новосибирской области Иван Епачинцев обвиняется в преступлении экстремистского характера. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по региону, бердчанин обвиняется в «действиях, направленных на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, совершенные с использование информационно-телекоммуникационной сети интернет» (ч.1 ст.282 УК РФ).

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, с августа 2015 года по май 2016 года Епачинцев размещал на своей странице в социальной сети аудио‑ и видеофайлы экстремистского характера, а в период с июля по ноябрь 2016 года на страницах других пользователей социальной сети оставлял комментарии такой же направленности.

В ходе допроса вину в совершении преступления Епачинцев признал. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд.

«Противоправная деятельность обвиняемого выявлена оперативными службами ГУ МВД России по Новосибирской области. Следователем собраны достаточные доказательства», — подчеркнули в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Отметим, что это не первый случай, когда под суд из-за материалов, размещенных в интернете, попадает житель Бердска. В 2016 году фигурантом уголовного дела об экстримизме стал Максим Кормелицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, Кормелицкий был приговорен к году и трем месяцам колонии-поселения за картинку, размещенную в социальной сети. Суд посчитал, что изображение, в котором выражается мнение об интеллектуальных способностях нескольких людей, заходящих в прорубь во время крещенских купаний и рискующих своих здоровьем по религиозным убеждениям, разжигает ненависть к верующим.

После приговора в знак солидарности с Кормелицким некоторые новосибирские общественники и активисты начали делать репост этого изображения. А Светлана Каверзина (сейчас она возглавляет региональное отделение «Яблока») написала заявление на саму себя в региональное управление Следственного комитета и сама же его отнесла в ведомство. В своем заявлении Каверзина просила проверить ее действия, а именно репост картинки в социальной сети от 1 июня, на состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, совершенные публично и с использованием средств массовой информации»).

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Но Следственный отдел по Советскому району Новосибирска отказался возбуждать уголовное дело об экстремизме в отношении Светланы Каверзиной.