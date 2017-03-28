Москва, 28 марта, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Центробанк России (ЦБ РФ) планирует завершить «очистку» банковского сектора в ближайшие два-три года. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Я бы хотела подчеркнуть, что мы намерены довести процесс очистки (банковского сектора) до конца в ближайшие годы, — сказала Набиуллина. — Для себя мы оцениваем этот процесс в два-три года».

Председатель Банка России также добавила, что процесс очищения банковского сектора от недобросовестных игроков не означает, что «мы не стремимся сохранить жизнь попавших в трудное положение кредитных организаций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации заявила, что Банк России фиксирует серьезный рост задолженности региональных бюджетов.

«Ситуация с накопленной задолженностью регионов перед банками вызывает беспокойство, — заявила тогда Набиуллина. — Особенно в 2015 году долг вырос серьезно — на 16%».

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