Набиуллина рассказала о проблемах, с которыми столкнутся автовладельцы

Москва, , 12:42 — REGNUM Центральный банк оценивает ситуацию на рынке автострахования как достаточно сложную, в 2017 году может возникнуть риск возникновения убыточности в целом по отрасли ОСАГО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. «Ситуация остается достаточно сложной, и если мы не предпримем дополнительных мер в 2017 году может возникнуть убыточность в целом отрасли ОСАГО», — заявила Набиуллина.

После повышения тарифа на 2016 год рынок в целом был прибыльный, он не был убыточный, но существует проблема в доступности полисов в отдельных регионах, констатировала она.

«У нас треть регионов убыточная для страховых компаний. Страховые компании уходят из этих регионов, и нам приходится предпринимать ряд мер — в том числе введение единого агента, был принят закон по электронным полисам, который позволяет повысить их доступность», — указала глава ЦБ, отметив, что сейчас уже около 8−10% составляют электронные полисы.

Ситуация на рынке ОСАГО ухудшилась, когда падение курса рубля вызвало удорожание запчастей, напомнила она, отметив, что «это объективный экономический фактор, который потребовал повышения тарифов по ОСАГО». Но одновременно на ситуацию на рынке негативно влияли и другие факторы, а в частности активная деятельность автоюристов, которые «буквально исказили ситуацию на рынке отдельных регионов», отмечает глава ЦБ.

«Одна из проблем существенных — деятельность автомошенников. Поэтому был предложен механизм приоритета натурального возмещения. При этом условием ЦБ при обсуждении со страховщиками было то, что регулятор должен быть уверен, что права застрахованных лиц будут надёжно защищены», — заявила Набиуллина.

В настоящее время рассматривается весь комплекс мер в этом отношении — в том числе право выбора станций техобслуживания с точки зрения их географической доступности, контроль за качественными характеристиками станций техобслуживания, категорий лиц, которые могут сразу получать денежное вознаграждение и наше право отказывать страховым компаниям переходить к натуральному возмещению, если есть нарушения. Глава ЦБ подчеркнула, что ОСАГО «наиболее проблемный и одновременно наиболее социально значимый вид страхования».

Сейчас поправки в законодательство об ОСАГО проходят обсуждение. «Мы разделяем позицию, что права граждан должны быть защищены. Нам не хочется новых проблем. И конечно, мы будем следить за тем, как этот закон будет работать», — резюмировала председатель Банка России.