Хабаровск, 28 марта, 2017, 12:07 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Хабаровский край выдал самое большое количество «дальневосточных гектаров». Заявители в этом регионе получили 2250 бесплатных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Также лидируют в раздаче земельных наделов Сахалинская область и Приморье.

В Хабаровском крае раздали 2250 земельных участков. На Сахалине в пользование «ушло» 1887 участков, на третьем месте Приморский край с 1400 выданными участками.

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Эти данные озвучил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании в Хабаровске.

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«Реализация третьего этапа данного проекта выявила ряд проблемных вопросов, а также поставила на передний план очевидные приоритеты, — сказал Галушка. — Во-первых, нам необходимо максимально сократить разрыв между количеством поданных заявок и количеством предоставленных земельных участков. Сегодня особенно остановимся на совещание на том, какая работа проводится и что еще необходимо сделать».

На 27 март подано 77,5 тысяч заявлений на «дальневосточный гектар», 8,5 тысяч земельных участков отдано в пользование.

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Также глава Минвостокразвития России уделил инфраструктурной поддержке.

«Очевидно, что все сразу сделать невозможно, но вместе с тем очевидно, где земля пользуется спросом и, прежде всего, наши усилия на обеспечение инфраструктурой должны быть направлены в эти районы, — подчеркнулАлександр Галушка. — Если говорить о Хабаровском крае, то это район имени Лазо и Хабаровский район».

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Как сообщало ИА REGNUM, для получателей «дальневосточного гектара» разрабатываются дополнительные меры поддержки. Их порядка35: гранты на ведение фермерского хозяйства, льготное кредитование, квоты на заготовку древесины, лизинг сельхозтехники и другая поддержка. Дополнительно к этому Фонд развития Дальнего Востока разработал два продукта по льготному кредитованию. Уже сейчас малый и средний бизнес может получить кредит под 11% на срок до 10 лет. В марте также стартует проект по индивидуальному льготному кредитованию со ставкой 8−10% на срок до 5−8 лет.