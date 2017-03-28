Ростов-на-Дону, 28 марта, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на улице Левобережной рухнуло дерево. Очевидцы в социальных сетях опубликовали фотоснимки и видео с места происшествия. Как оказалось, дерево раздавило кабину «КамАЗа», в котором находились два человека. Оба погибли на месте происшествия, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 28 марта.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Рухнувшее дерево

Следователи проводят проверку. Уже осмотрено место происшествия, в ближайшее время будут проведены судебные экспертизы. Только после этого будет принято процессуальное решение.

Как считают очевидцы трагедии, дерево упало из-за сильных порывов ветра.

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Напомним, год назад в Ростове-на-Дону рухнуло несколько деревьев. Об этом сообщали очевидцы. Так, в апреле тополь с окружностью ствола в один метр перекрыл движение по улице Левобережной. Спустя неделю в центре города на припаркованный автомобиль рухнула старая акация. К счастью, деревья никого не задели.

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