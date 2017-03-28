Москва, 28 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В Москве в апреле начнется реставрация памятника поэту Александру Пушкину на Пушкинской площади, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Львова Анастасия Памятник А.С.Пушкину в Москве

«В 2015—2016 годах была проведена серьёзная исследовательская работа, определён порядок работ и первоочередные задачи. Сейчас уже установили ограждение площадки для начала реставрационных работ», — пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, реставраторам предстоит выполнить полный комплекс работ по восстановлению бронзы и гранита.

Планируется, что ремонтно-реставрационные работы будут завершены ко Дню города.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве планируется отреставрировать и привести в порядок 119 памятников, скульптур и художественных надгробий.

Напомним, в 2016 году в Москве было отреставрировано и приведено в порядок 83 памятника монументальной скульптуры и некрополя, разработаны проекты реставрации ещё по 102 объектам.