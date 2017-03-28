Тбилиси, 28 марта, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Безвизовый режим между Грузией и странами Евросоюза вступил в силу 28 марта. Теперь граждане страны могут посетить 26 стран союза.

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Исключением стали Великобритания и Ирландия — в эти страны виза гражданам Грузии по-прежнему нужна. Безвизовый режим действителен для поездок сроком на 90 дней в течение полугода, они могут быть совершены с целью туризма, деловых встреч, тренингов, посещения близких и родственников и культурных мероприятий.

Также граждане Грузии могут поехать без виз в четыре страны-кандидата в Шенген — это Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр. Визиты в страны Шенгенской зоны осуществляются по биометрическим паспортам.

Нарушители безвизового режима будут депортированы в Грузию, им грозит штраф в 3 тыс. евро и запрет на въезд в страны ЕС на пять лет. В МИД Грузии уточнили, что гражданам страны необходимо будет предоставлять на границе страховку, обратные билеты, бронь отеля или приглашение, а также денежные средства из расчета 50 евро в сутки.

Кроме того, необходимо будет ответить на вопросы пограничников и объяснить цель своего визита. Разрешения на работу безвизовый режим не дает.

В МИД Грузии отметили, что безвизовый режим будет доступным также для проживающих на территориях Абхазии и Южной Осетии граждан Грузии. «У нас есть амбиция, чтобы Грузия стала полноценным членом Евросоюза», — говорится в заявлении министерства. Для этого стране необходимо максимально подготовиться с практической точки зрения — утвердить стандарты Евросоюза.

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