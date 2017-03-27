Ростов-на-Дону, 27 марта, 2017, 18:38 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.ru Ворошиловский мост

Дороги Ростовской области на предмет готовности к чемпионату мира по футболу инспектирует помощник российского президента Игорь Левитин. Как сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 марта, высокий гость заслушал доклады о готовности объектов федеральной инфраструктуры аэропорта «Платов», темпах строительно-монтажных работ воздушной гавани и дальнейшем её развитии.

Что касается одной из важнейших транспортных артерий донской столицы — Ворошиловского моста, который соединит левый и правы берега Дона, то готовность превышает 80%.

Левитин оценил также готовность ещё двух дорог. В частности, трасса от Южного подъезда к Ростову-на-Дону до улицы Левобережной, которая обеспечит подъезд к новому стадиону, будет введена в эксплуатацию в мае 2017 года. Новая дорога на Южном подъезде будет готова к маю 2018-го.

Напомним, в августе 2015 года помощник главы российского государства Игорь Левитин принял участие в церемонии открытия части Ворошиловского моста. Тогда переправу запустили по графику. «Мы соединили юг и север России. Проблема этого моста была в том, что его нельзя было остановить, иначе бы мы город остановили», — отметил Игорь Левитин.

Строители тогда дали вековую гарантию на новый мост. По их заверениям, 100 лет как минимум новая переправа будет служить верой и правдой автомобилистам.

Ранее по теме: Ростов-на-Дону: движение по Ворошиловскому мосту откроют в сентябре

ИА REGNUM сообщало, что движение по Ворошиловскому мосту откроют в сентябре 2017 года, то есть на два месяца раньше запланированного срока. Реконструкция объекта ведётся уже более двух лет. В результате пропускная способность объекта должна увеличиться до 80 тыс. автомобилей.