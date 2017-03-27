Астана, 27 марта, 2017, 16:58 — ИА Регнум. 7 мая 2017 года в Казахстане в 25 раз будет отмечаться День защитника отечества. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны страны, в этом году по случаю юбилейной даты Вооруженные силы республики проведут парад, который, как обещают организаторы мероприятия, станет самым массовым и зрелищным.

Вооруженные силы Республики Казахстан. Рота почётного караула

Праздник был учрежден в 1992 году, когда президент Казахстана, верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. А 4 октября 2012 года парламент страны внес изменения в закон «О праздниках в Республике Казахстан», согласно которому 7 мая стал государственным праздником и выходным днём.

«Исполненный особой датой в истории суверенного Казахстана — 25-летие образования Вооруженных Сил, предстоящий военный парад имеет свои особенности. По количеству задействованного личного состава и военной техники он должен стать самым массовым из всех проводимых ранее. Планируется, что торжественным маршем по площади Независимости в Астане прошагают более 5 000 военнослужащих в составе порядка 30 пеших парадных расчетов. В зрелищном шествии будут задействованы около 300 единиц военной техники. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 80 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны», — говорится в сообщении.

Напомним, первый боевой парад Вооруженных сил Казахстана состоялся 7 мая 2013 года на 40-й военной базе «Отар». В состав парадных расчетов вошли подразделения Вооруженных Сил, военных учебных заведений, Внутренних войск МВД, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также церемониальный батальон Республиканской гвардии. Участие в параде приняли 7 тысяч солдат и офицеров, более 400 танков и спецмашин, 80 самолетов и вертолетов.

Спустя год состоялся второй парад. Он был несколько скромнее. В торжественном марше пеших колонн прошли более 2500 военнослужащих. Было задействовано свыше 200 единиц военной техники. В общем полётном порядке парадного строя прошли группы фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации — более 70 единиц.

7 мая 2015 года в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне также был проведен парад, который назвали самым масштабным парадом за всю историю независимого Казахстана с 1991 года. Он прошел в Астане на главной площади города. В нем приняли участие около 5 тысяч военнослужащих, а также были использованы более 200 единиц вооружения и военной техники, 70 вертолетов и самолетов военной авиации.

В 2016 году парад не проводился. Как тогда пояснили в Министерстве обороны, парады не проводятся каждый год, поскольку их приурочивают к определенным датам. По этой причине, сообщили тогда в ведомстве, следующий парад будет проходить по случаю 25-летия Вооруженных сил.

Количество личного состава и техники, задействованные в боевых парадах Казахстана

В 2017 году, согласно сообщению пресс-службы Минобороны, «казахстанцы впервые смогут воочию оценить новую военную технику, современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал казахстанской армии в 2016 и 2017 годах».

Тут следует пояснить, что скорее всего речь идет в том числе и о военной технике, которую Казахстан закупил у России.

Напомним, в декабре 2016 года в Казахстан прибыли истребители Су-30СМ, а в январе 2017 года — четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М. В августе 2016 года страны приступили к переговорам о поставке как минимум четырех учебно-боевых самолетов Як-130 (производства корпорации «Иркут»), учебных Як-152 и двух военно-транспортных Ил-76МД-90А (производства ульяновского «Авиастар-СП»). Причем Ил-76МД-90А могут быть поставлены в Казахстан уже в 2017—2018 гг.

Однако точной информации о том, какая же все-таки техника примет участие в нынешнем параде, нет, поскольку Министерство обороны держит детали в секрете. Тем не менее в ведомстве сообщили, что комплексная подготовка к масштабному мероприятию уже началась.

«Военный парад — это не просто праздничное и зрелищное мероприятие, это демонстрация боевой мощи армии, технического оснащения Вооруженных сил, боеготовности и боеспособности военнослужащих, которые стоят на защите суверенитета и безопасности страны», — добавили в пресс-службе.