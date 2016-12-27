Парк ВВС Казахстана пополнился российскими истребителями Су-30СМ

Астана, , 13:19 — REGNUM В рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством казахстанского и российского Министерств обороны, боевой состав Вооруженных сил Казахстана пополнился новой партией современных многофункциональных истребителей Су-30СМ. По своим летным и тактико-техническим характеристикам они вплотную приближены к самолетам 5-го поколения. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Отмечается, что истребители Су-30СМ по своим техническим характеристикам находятся на вершине мирового научно-технического прогресса.

«Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования», — отмечается в пресс-релизе.

По словам заместителя командира по воспитательной и идеологической работе подполковника Темиртаса Ибраева авиационной базы (которая приняла на баланс истребители — ИА REGNUM ), казахстанские летчики успешно освоили этот самолет за полтора года. Он также отметил, что поставка новой авиационной техники позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность Вооруженных сил Казахстана в целом. Отметим, что первая партия истребителей Су-30СМ в количестве четырех единиц поступила на вооружение Военно-Воздушных сил Казахстана в 2015 году.

Напомним, в Казахстане идет широкомасштабная кампания по перевооружению армии. Основным поставщиком вооружения является Россия. В августе 2016 года страны приступили к переговорам по поставке как минимум четырех учебно-боевых самолетов Як-130 (производства корпорации «Иркут»), учебных Як-152 и двух военно-транспортных Ил-76МД-90А (производства ульяновского «Авиастар-СП»). Причем, Ил-76МД-90А могут быть поставлены в Казахстан уже в 2017—2018 гг.

Напомним также, что в 2015 году стороны заключили договор, позволяющий казахстанским вооруженным силам покупать военную технику по таким же ценам, по каким их приобретают российские военные. В конце 2015 года Казахстан получил пять зенитных ракетных комплексов С-300ПС из наличия Минобороны России (в скором времени должна состояться передача 170 ракет для них).

1 июня 2016 года на открытии в столице Казахстана Астане оборонной выставки KADEX-2016 было объявлено о том, что Россия поставит в Казахстан четыре вертолета Ми-35М постройки АО «Роствертол» (входит в состав АО «Вертолеты России»). Буквально недавно в интернете появились снимки, сделанные 12 декабря 2016 года в аэропорту Алма-Аты, на которых запечатлен один из первых полученных вертолетов Ми-35М.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?