Волгоградцы требуют не выселять детскую библиотеку на Спартановке
Волгоград, 27 марта, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Жители Волгограда, которым небезразлична судьба детской библиотеки в микрорайоне Спартановка, снова вышли на улицы, чтобы защитить читальню от «оптимизации», передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.
Второй по счету пикет против выселения детской библиотеки №17 прошел 25 марта. Не помешал защитникам библиотеки и начавшийся дождь. У Спартановского парка собрались более двух десятков граждан с лозунгами «Спартановке нужна полноценная детская библиотека», «Руки прочь от библиотек», «Сохраним будущее для наших детей — остановим «оптимизацию» культуры».
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Власти Волгограда: Библиотеки не закрывают, а переводят в другие помещения
Активисты сообщества «Волгоград читает» продолжили собирать подписи в поддержку библиотек — против оптимизации и слияния волгоградских библиотек к концу акции свои подписи оставили 180 граждан.
Филиал ЦСДБ №17 является единственной детской библиотекой во всей «Спартановке». Учреждение обеспечивает литературой и школы, и детские сады района.
«Но дело не только в хранении и выдаче книг — эта библиотека является крупным детским культурным центром: она выступает площадкой массовых образовательных мероприятий, на ее базе работает кукольный театр. Теперь вместо полноценного собственного помещения библиотека подселена в один из близлежащих филиалов взрослой системы», — сообщается на странице «Волгоград читает. Спасем библиотеки!» в соцсети.
По словам жителей, на прошлой неделе из учреждения уже вывозились книги и мебель. По имеющейся информации освобождаемое помещение займет еще один «Многофункциональный центр», который почему-то должен выкинуть на улицу одно из важнейших культурных учреждений «Спартановки». Участники пикета возмущены подобным обращением с культурой города.
«Помещение по улице Николая Отрады, 26-а строилось специально для детской библиотеки, здесь всё организованно лучшим образом для детей, чего стоит лишь только Сказочная комната и постоянно действующая книжная выставка — экспозиция о русском домострое! Как можно лишить детей этого? Те помещения, в которые предполагается переселить детскую библиотеку № 17, совсем не приспособлены для обслуживания детей, хотя бы потому, что их площади в десятки раз меньше ныне существующей площади, а это нарушает нормы СанПиНа», — поделилась жительница Волгограда Елена Андреева.
Она отметила, что «сейчас библиотека расположена в центре микрорайона, это удобно для всех, а предполагаемые для расселения взрослые библиотеки в разных концах микрорайона, разделены проезжими магистралями. Многие родители обеспокоены создавшейся ситуацией».
Это уже не первое публичное выступление неравнодушных граждан в защиту библиотек. Пикеты против слияния «храмов книги» идут уже третью неделю. 22 марта в областные и городские органы власти было передано около 250 подписей жителей Спартановки против выселения детской библиотеки. Никакой живой реакции на публичные протесты граждан пока не последовало, отмечают активисты «Волгоград читает».
Добавим, что подписи озабоченные судьбой библиотек в Волгограде граждане собирают не только под соответствующим обращением, в сети интернет появилась и соответствующая петиция с требованием «оставить детскую библиотеку по адресу: ул. Николая Отрады, 26-а, в том же помещении, где она сейчас находится». На сегодня обращение в департамент муниципального имущества Волгограда, администрацию и губернатор Волгоградской области и администрацию Волгограда поддержали уже более 300 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, местные власти заверили, что библиотечной сети Волгограда в ближайший год кардинальные преобразования не грозят. В частности, рассматриваются варианты перевода нескольких библиотечных филиалов в связи с неудовлетворительным состоянием помещений. Однако «переезд библиотек не ухудшит положение с обеспеченностью библиотечными услугами на данных территориях».