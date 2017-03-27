Волгоград, 27 марта, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Жители Волгограда, которым небезразлична судьба детской библиотеки в микрорайоне Спартановка, снова вышли на улицы, чтобы защитить читальню от «оптимизации», передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

Vk.com/read34 Волгоградцы против оптимизации библиотек

Второй по счету пикет против выселения детской библиотеки №17 прошел 25 марта. Не помешал защитникам библиотеки и начавшийся дождь. У Спартановского парка собрались более двух десятков граждан с лозунгами «Спартановке нужна полноценная детская библиотека», «Руки прочь от библиотек», «Сохраним будущее для наших детей — остановим «оптимизацию» культуры».

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Власти Волгограда: Библиотеки не закрывают, а переводят в другие помещения

Активисты сообщества «Волгоград читает» продолжили собирать подписи в поддержку библиотек — против оптимизации и слияния волгоградских библиотек к концу акции свои подписи оставили 180 граждан.

Vk.com/read34 Сбор подписей

Филиал ЦСДБ №17 является единственной детской библиотекой во всей «Спартановке». Учреждение обеспечивает литературой и школы, и детские сады района.

«Но дело не только в хранении и выдаче книг — эта библиотека является крупным детским культурным центром: она выступает площадкой массовых образовательных мероприятий, на ее базе работает кукольный театр. Теперь вместо полноценного собственного помещения библиотека подселена в один из близлежащих филиалов взрослой системы», — сообщается на странице «Волгоград читает. Спасем библиотеки!» в соцсети.

По словам жителей, на прошлой неделе из учреждения уже вывозились книги и мебель. По имеющейся информации освобождаемое помещение займет еще один «Многофункциональный центр», который почему-то должен выкинуть на улицу одно из важнейших культурных учреждений «Спартановки». Участники пикета возмущены подобным обращением с культурой города.

«Помещение по улице Николая Отрады, 26-а строилось специально для детской библиотеки, здесь всё организованно лучшим образом для детей, чего стоит лишь только Сказочная комната и постоянно действующая книжная выставка — экспозиция о русском домострое! Как можно лишить детей этого? Те помещения, в которые предполагается переселить детскую библиотеку № 17, совсем не приспособлены для обслуживания детей, хотя бы потому, что их площади в десятки раз меньше ныне существующей площади, а это нарушает нормы СанПиНа», — поделилась жительница Волгограда Елена Андреева.

Она отметила, что «сейчас библиотека расположена в центре микрорайона, это удобно для всех, а предполагаемые для расселения взрослые библиотеки в разных концах микрорайона, разделены проезжими магистралями. Многие родители обеспокоены создавшейся ситуацией».

Это уже не первое публичное выступление неравнодушных граждан в защиту библиотек. Пикеты против слияния «храмов книги» идут уже третью неделю. 22 марта в областные и городские органы власти было передано около 250 подписей жителей Спартановки против выселения детской библиотеки. Никакой живой реакции на публичные протесты граждан пока не последовало, отмечают активисты «Волгоград читает».

Vk.com/read34 Пикет в защиту библиотек в Волгограде

Добавим, что подписи озабоченные судьбой библиотек в Волгограде граждане собирают не только под соответствующим обращением, в сети интернет появилась и соответствующая петиция с требованием «оставить детскую библиотеку по адресу: ул. Николая Отрады, 26-а, в том же помещении, где она сейчас находится». На сегодня обращение в департамент муниципального имущества Волгограда, администрацию и губернатор Волгоградской области и администрацию Волгограда поддержали уже более 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, местные власти заверили, что библиотечной сети Волгограда в ближайший год кардинальные преобразования не грозят. В частности, рассматриваются варианты перевода нескольких библиотечных филиалов в связи с неудовлетворительным состоянием помещений. Однако «переезд библиотек не ухудшит положение с обеспеченностью библиотечными услугами на данных территориях».