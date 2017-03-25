Пекин, 26 марта, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Китайское правительство выдвинуло план по возрождению традиционных ремёсел в целях защиты нематериального культурного наследия и ответа на вызовы трудоустройства и борьбы с бедностью, сообщает агентство «Синьхуа».

KaiMiano Традиционная китайская медицина

К 2020 году Китай увидит «существенное расширение» возможностей ведения традиционных ремёсел с лучшим промышленным менеджментом и включенностью в рыночную среду, утверждается в плане, выпущенном китайскими министерствами культуры, промышленности, а также информационных технологий и финансов.

Согласно плану, опубликованному на сайте Госсовета, доходы от ремёсел должны вырасти, а трудоустройство существенно увеличиться.

Среди 1372 позиций в списке национального нематериального культурного наследия более 300 являются традиционными ремёслами, преимущественно относящимися к изобразительному искусству, традиционной китайской медицине и этнической одежде.

Правительство сформулирует список поддерживаемых ключевых проектов по возрождению, которые имеют большой потенциал развития и обеспечения трудоустройства.

Университеты, предприятия и иные организации будут стимулировать молодых людей к работе в этой сфере.

Международный обмен и сотрудничество также подразумевается в указанном плане.

Некоторые предприятия будут создавать мастерские в районах, богатых ресурсами, необходимыми для традиционных ремесел, чтобы помочь мастерам улучшить качество своей продукции. По мере расширения продаж, все большее количество людей будут обеспечены работой и выведены из состояния нищеты, сообщают представители Министерства культуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай ведет активную деятельность по борьбе с нищетой. Так, согласно «Уведомлению касательно реальных мер по улучшению базовых материальных условий населения в 2017 году», выпущенному Министерством финансов КНР, государство усилит меры по обеспечению материальных условий населения.

Читайте также: Китай усилит борьбу с бедностью в 2017 году

Китай на этом поприще достиг существенных результатов. Поставив перед собой цель к 2020 году вырваться в разряд стран со средним уровнем достатка населения, государство ежегодно обеспечивает выведение из нищеты более 10 млн человек.

Читайте также Китай перевыполнил план по борьбе с нищетой в 2016 году

Отдельное внимание власти Китая уделяют и борьбе с бедностью среди национальных меньшинств, из которых более 4 млн человек были социализированы и трудоустроены в 2016 году.