Ташкент, 24 марта, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Полеты по маршруту Ташкент — Душанбе — Ташкент начнутся 4 апреля и будут выполняться дважды в неделю. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает «Спутник» со ссылкой на информацию национальной авиакомпании «Узбекские авиалинии», которая и будет выполнять рейсы.

Farishta.uz Самолеты авиакомпании «Узбекские авиалинии»

В компании уточняют, что билеты на первый рейс из Ташкента в Душанбе уже поступили в продажу, вылет запланирован на 7:20 по местному времени.

Тем временем остается неизвестной дата начала полетов по аналогичному маршруту таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». Как ранее сообщало ИА «Азия-Плюс», по не подтвержденным данным, узбекская сторона предлагает выполнять рейс в одностороннем порядке авиакомпанией Узбекистана. Правда, в Министерстве транспорта Таджикистана заявили о том, что «переговорный процесс протекает в нормальном русле», и рейс будет осуществляться после согласования всех вопросов.

Напомним, что договоренности о возобновлении прямого авиасообщения между столицами Узбекистана и Таджикистана удалось достичь в конце ноября 2016 года. Первый технический рейс из Душанбе в Ташкент был выполнен 10 февраля 2017 года. Первый за 25 лет регулярный рейс по этому же маршруту должен был состояться 20 февраля. Однако он был отменен из-за отказа аэропорта Ташкента принять борт. Как оказалось, таджикская сторона несвоевременно подала запрос на разрешение выполнения рейса, из-за чего узбекская сторона не смогла его одобрить в срок. Из-за произошедшего казуса был уволен коммерческий директор «Сомон Эйр» Алишер Рустамов.

Прямые рейсы между Душанбе и Ташкентом прекратились в 1992 году, после начала в Таджикистане гражданской войны.