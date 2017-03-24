Ереван, 24 марта, 2017, 13:55 — ИА Регнум. За 9 дней до парламентских выборов в Армении главный вопрос, который волнует всех политически активных граждан страны, — сколько партий и блоков пройдут в парламент.

Photolure Предвыборный Ереван

Если в других странах предвыборный период — время активизации социологов, которые пытаются изучить настроения избирателей, то в Армении предвыборным опросам уже давно никто не верит. Причём к услугам социологов не прибегают даже участвующие в выборах политические силы, так как знают, что избиратели, которых пытаются подкупить кандидаты в депутаты, неохотно делятся своими политическими предпочтениями.

За весь предвыборный период в Армении опубликованы результаты всего двух соцопросов. Один проводила организация Gallup International Association, которую ещё называют «фальшивый Gallup», так как ассоциация не имеет ничего общего с всемирно известным «Институтом Гэллапа» — американским институтом общественного мнения, а лишь использует в своём названии фамилию основателя американского института Джорджа Гэллапа.

Второе изучение провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — довольно авторитетная в России организация. Но в случае с ВЦИОМ неизвестно, кто является подрядчиками организации в Армении. А если учесть то обстоятельство, что результаты опроса ВЦИОМ всячески тиражировала правящая Республиканская партия Армении (РПА) и привластные СМИ, даже несмотря на то, что по результатам опроса РПА заняла второе место, в армянских СМИ тут же предположили, что ВЦИОМ действовала в Армении во взаимодействии с властями.

Кроме того, результаты двух опросов почти совпали друг с другом.

По данным ВЦИОМ, среди участвующих в избирательной кампании политических сил в настоящее время (опрос опубликован 9 марта — ИА REGNUM) самый высокий рейтинг у блока «Царукян» — около 26%, на втором месте — РПА с 19%. Российские социологи однако отмечают, что, несмотря на то обстоятельство, что в момент проведения опроса рейтинг блока «Царукян» был на 7 пунктов выше рейтинга РПА, однако в случае выборов по рейтинговой системе рейтинги этих двух политических сил почти уравниваются: блок «Царукян» — 25%, РПА — 23%.

Что касается прохождения в парламент, то шанс преодолеть установленный для блоков 7-процентный порог, а для партий 5-процентный порог имеют ещё две силы: блок «Елк» («Выход») и партия «Армянское возрождение».

По данным же Gallup International Association, на первом месте опять же находится блок «Царукян» с 26,4%, на втором — РПА с 22,8%. Из других партий и блоков самый высокий рейтинг у блока «Елк» — 3,9%.

В связи с опросом ВЦИОМ армянские СМИ напомнили результаты предыдущего опроса, который провели российские социологи накануне президентских выборов 2013 года, зафиксировав, что рейтинг Сержа Саргсяна составлял 47%, а Раффи Ованнисяна — 28%. По итогам выборов, согласно ЦИК Армении, Серж Саргясн получил более 58% голосов, а Раффи Ованнисян — более 36%.

На днях в одной из армянских газет, которая славится тем, что «угадывает» наперёд действия силовых структур, появилась информация о том, что в новый парламент Армении проходят всего два участника предстоящих выборов — РПА и блок «Царукян». Газета ссылается на служебный опрос, проведённый Службой национальной безопасности (СНБ) Армении.

Примечательно, что через несколько дней газета сообщила, что не исключён арест бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, и в тот же день Бабаян был арестован.

По информации газеты, правящая партия может получить 48% голосов, а блок «Царукян» — 46%.

«Особенно встревожены результатами опроса в партиях «Армянское возрождение» и «Дашнакцутюн», которые были уверены, что им места в новом парламенте обеспечены. Встревожены и сами власти республики, поскольку если ничего не изменится, то после выборов может возникнуть большая волна внепарламентских гражданских действий, имеющих непрогнозируемые последствия», — пишет газета.

Читайте также: Армения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм

По мнению кандидата в депутаты от блока «Конгресс — НПА» Армена Мартиросяна, в Армении опросы общественного мнения вызывают два сомнения. Во-первых, опросы проводят организации с сомнительной репутацией, а во-вторых, в Армении методом опроса невозможно получить точные или хотя бы приблизительные данные, потому что в стране всё ещё сохраняется атмосфера страха.

«Люди боятся высказывать своё мнение. Даже в той организации, где я работаю, сотрудники приходят и говорят, что их пытались подкупить или рассказывают, что им сказали, если не проголосуют за кого нужно, то члена семьи уволят с работы. Я им предлагаю обратится в соответствующие органы, а я обеспечу им защиту, но они боятся, люди повсеместно боятся. А в атмосфере страха ни один опрос не может быть точным», — сказал Мартиросян.

Тем временем одна из армянских букмекерских контор принимает ставки на итоги выборов. По мнению букмекеров, в парламент Армении пройдут по меньшей мере 4 политические силы. Коэффициент на данное событие составляет всего 1.004.

В сложившейся ситуация в Армении склонны верить букмекерам, а не социологам, ведь они рискуют не сомнительной репутацией, а своими деньгами.