Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Департамент Росприроднадзора по СЗФО выявил незаконную свалку опасных отходов в районе поселка Горская Курортного района Санкт-Петербурга. Призвать нарушителей к ликвидации загрязнения и уплате штрафа пока не получается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 марта в надзорном ведомстве.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Незаконная свалка в Курортном районе Петербурга

В ходе рейдовой проверки летом 2016 года вдоль проселочной дороги инспекторы Росприроднадзора обнаружили кучи строительных отходов. Грузовики свозили на необорудованный участок битый кирпич, обломки деревянных конструкций. Весной и летом на свалке не раз фиксировались возгорания.

После лабораторного исследования выяснилось, что сброшенные отходы относятся к 4-му классу опасности. На основании полученных данных инспекторами Департамента был произведен расчет ущерба, причиненного окружающей среде. Его сумма превысила 2 млн рублей.

Распорядителем земель оказался федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС»). Участок был передан в аренду ООО «Титан» для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Однако вскоре после обнаружения свалки фонд «РЖС», в чьем ведении находился данный земельный участок, расторг договор аренды с ООО «Титан», а общество объявило себя банкротом.

В 2016 году был ликвидирован и сам фонд, а полномочия по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, были переданы Единому институту развития в жилищной сфере. Тем временем, завоз отходов на указанную территорию продолжается, свалка увеличивается.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росприроднадзора, вина организации «Титан» в невыполнении установленных требований по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, была полностью доказана. Компании назначен штраф в размере 550 тысяч рублей, который не был уплачен. По данному факту был составлен протокол и направлен на рассмотрение в мировой суд. За неуплату административного штрафа в срок судом вынесено решение о наложении административного штрафа в двукратном размере первичной штрафной суммы.

В настоящий момент государственные инспекторы решают вопрос о применении мер административного воздействия в отношении нового арендатора. Департамент продолжит работу по противодействию свалке и будет добиваться ее ликвидации.

Как сообщал ранее Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, в феврале 2017 года при поддержке силовых структур на территории Петербурга на земельном участке на Пулковском шоссе, 118, была пресечена деятельность по несанкционированному завозу и размещению строительных отходов. Отходами было засыпано 1,2 га. Высота свалки составила от 2 до 3 метров. Владелец земельного участка установлен, административное расследование продолжается.

В 2015 году в Петербурге выявлены 63 несанкционированные свалки отходов, в 2016 году — 126 свалок. В 2016 было выполнено 10 вертолетных вылетов, в ходе которых осуществлялась аэрофотосъемка, необходимая в качестве доказательной базы в ходе судебных разбирательств. Следственными органами в прошлом году возбуждено 6 уголовных дел об организации незаконных свалок.

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