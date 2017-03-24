Якутск, 24 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В числе рисков для действующего главы Якутии на выборах в 2019 году названы его взаимоотношения с Кремлём. Егора Борисова могут поменять на более лояльного человека, считает политолог из республики, журналист Чокуур Гаврильев, передает корреспонеднт ИА REGNUM .

(сс) Staselnik Штаб-квартира АК АЛРОСА. г.Мирный

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«У Москвы возникает дилемма: менять в угоду экономического дивиденда (продажи республиканской части акций АЛРОСА — прим. ИА REGNUM ) политическую ситуацию в республике или оставить всё, как есть. В первом случае обстановка будет нервозной, и станут очевидны причины отставки (из-за непреклонной позиции по АЛРОСА). И тогда не факт, что новый ставленник (тем более варяг) получит одобрение у большинства населения. Национальный регион со стабильной политической ситуацией может превратиться в проблемный», — обозначил эксперт в своём блоге риски для действующего руководителя Якутии.

Чокуур Гаврильев полагает, что если правительство РФ будет настаивать на продаже якутского пакета акций АЛРОСА, а республика будет отказывать, возможна некая конфронтация с Москвой.

В числе рисков на грядущих выборах для Егора Борисова политолог называет также усталость избирателей («по законам социологии, через какое-то время все равно образуется некоторое количество людей, которые просто хотят видеть обновление во власти») и некий негатив по отношению к действующей власти («с приближением выборов будет усиливаться»).

Ещё одним фактором, который может повлиять на результаты выборов в республике, эксперт называет изменение социально-экономической ситуации.

«Санкции, кризис, сокращение бюджетных расходов, оптимизация, даже обсуждение продажи акций АЛРОСА — это все негативно влияет на политическую ситуацию и рейтинг потенциального кандидата №1. Мы даже не знаем, как сложится текущий год, и тем более не можем прогнозировать 2019-й. Таким образом, предполагаю, что Егор Борисов, если с социально-экономической ситуацией все будет нормально, а также если он получит сигналы о поддержке со стороны избирателей, то вполне может выдвинуть свою кандидатуру в 2019 году», — подчеркнул Чокуур Гаврильев.

Потенциальными кандидатами на выборы главы республики он называет также гендиректора «Якутскэнерго» Олега Тарасова («кандидат раскручен на выборах в Госдуму, но не смог заручиться поддержкой сельского населения») и главу Якутска Айсена Николаева («потенциально сильная кандидатура, но его могут ограничить партийная дисциплина и властная иерархия. Поперек батьки не полезет»).

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Принять участие в борьбе за кресло главы республики, по мнению политолога, также может экс-президент компании «Алмазы Анабара» Матвей Евсеев — «амбиционный политик, из-за фальстарта растерял поддержку во властных кругах, потерял свой ресурс в виде «Алмазов Анабара».

«Он, конечно, может стать самовыдвиженцем. Однако их основная проблема — нехватка денежных ресурсов. Как сложно собирать подписи и потом доказывать их «чистоту», мы видели на примере самовыдвиженца Андрея Борисова. Из-за нехватки денег, конечно, Евсеев может попросить поддержку у олигархов, которые хотели бы поучаствовать в добыче полезных ископаемых в Якутии», — считает Чокуур Гаврильев.

Ещё одни претендентом в главы он называет экс-министра финансов республики Эрнста Берёзкина.

«Мне кажется, растерял свой политический багаж. На протестной волне в 2014 году он собрал почти 30%, но затем через год его партия (политик возглавлял список «Гражданской платформы») набрала уже всего 3 с небольшим процента. Другая проблема отсутствие средств. И, конечно, печальное ДТП», — при этом констатировал политолог.

Экс-президент «Саханефтегаза» Афанасий Максимов не может выдвинуть свою кандидатуры из-за своей судимости, отметил также Гаврильев.

Как сообщало ИА REGNUM, политконсультант Валентин Бианки включил Якутию в список 24 субъектов РФ, где в 2017—2018 году могут произойти отставки глав. Политологи республики соглашаются с федеральным экспертом: такой риск действительно есть, но при этом вполне допускают возможность того, что действующий руководитель региона Егор Борисов может остаться на новый срок.

Напомним, правительство РФ намерено в 2017—2019 годах продать 4% акций якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА, сократив долю участия в её уставном капитале до 29%. Передача акций в частные руки будет осуществляться со следующей формулировкой: «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и в муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций». Однако при этом по закону республики долю регионального пакета ценных бумаг (которых сейчас 25%) больше уменьшать нельзя.

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