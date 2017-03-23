Бишкек, 23 марта, 2017, 15:52 — ИА Регнум. За 2016 год разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Киргизской Республики получили 12 200 иностранных граждан. Об этом сообщило ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на данные Государственного комитета по миграции Киргизии.

Pixabay.com Китайцы

Отмечается, что при этом наибольшее количество лицензий на работу получили граждане Китая — 10 370. Также в числе легально трудоустроенных в Киргизии иностранцев граждане Турции, Южной Кореи и ряда других государств как ближнего, так и дальнего зарубежья.

ИА REGNUM напоминает, что официальным данным, за пределами Киргизии в настоящее время трудятся порядка 580 тыс. граждан страны. По неофициальным, численность мигрантов из Киргизии превышает 1,2 млн человек (пятая часть населения страны). При этом до 80% из них работают в России.

В 2016 году, по данным Нацбанка Киргизии, мигранты перечислилив Киргизию $1 млрд 991,3 млн (свыше 114,77 млрд рублей по текущему курсу), что на $18,2% больше, чем в 2015 году. По данным Центробанка России, в Киргизию было отправлено за год свыше 1,7 миллиарда долларов.